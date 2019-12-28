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كُتّاب وآراء
الرئيس "تبون" يوجّه تحذيرا إلى إعلاميّي الجزائر
حذرت رئاسة الجمهورية كافة وسائل الإعلام ومختلف وسائط ومنصات التواصل في الجزائر من تداول الأخبار المغلوطة، ملوحة بتطبيق قوانين الجمهورية على غير الملتزمين.
وقالت مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية، في بيان لها اليوم السبت، إن " المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يُصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة".
وأضاف المصدر: "المعلومات المنشورة، عبر أي وسيلة إعلامية أو منصات الاتصال، بحجة السبق الصحفي أو لإيهام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات، دون الالتزام بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة، ستعرض أصحابها إلى طائلة قوانين الجمهورية".
وذكرت المديرية نفسها أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أعلن عن تنظيم لقاءات صحفية دورية لشرح الوضع العام، الذي يتطلب الرصانة والهدوء، مما سيسمح بالإجابة على كامل انشغالات الأسرة الإعلامية.
كما أعلنت الجهة الرسمية أنه سيتم اعتماد صحفيين من مختلف وسائل الإعلام، قريبا، لـ"تغطية النشاطات الرئاسية، دون تمييز أو إقصاء، كون الجمهورية الجديدة لا تبنى إلا بتجسيد المعنى السامي لسلم القيم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
زيتوت يريد محاربة العالم بأسره والعسكر او العصابة يتكلمون كانهم أقوى دولة في العالم او هما مساكن الى هدر معاهم بوتين او ماكرون تا يوليو بحال الفيران.
التواضع هو من خلق عظيم او باراكا من الكذوب على الناس بمليون شهيد او البرازيت ، كون كنتو نيت رجال كون كاع ما يجلس عندكم الاستعمار بمءات السنين .
العز للدولة العريقة المغربية والتواضع ديالها واخا عروقها داخلة في عمق الجزاءر او داخلة في سوق رأسها ومتواضعة.
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