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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس "تبون" يوجّه تحذيرا إلى إعلاميّي الجزائر

الرئيس "تبون" يوجّه تحذيرا إلى إعلاميّي الجزائر

الرئيس "تبون" يوجّه تحذيرا إلى إعلاميّي الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 28 دجنبر 2019 - 21:35

حذرت رئاسة الجمهورية كافة وسائل الإعلام ومختلف وسائط ومنصات التواصل في الجزائر من تداول الأخبار المغلوطة، ملوحة بتطبيق قوانين الجمهورية على غير الملتزمين.

وقالت مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية، في بيان لها اليوم السبت، إن " المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يُصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة".

وأضاف المصدر: "المعلومات المنشورة، عبر أي وسيلة إعلامية أو منصات الاتصال، بحجة السبق الصحفي أو لإيهام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات، دون الالتزام بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة، ستعرض أصحابها إلى طائلة قوانين الجمهورية".

وذكرت المديرية نفسها أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أعلن عن تنظيم لقاءات صحفية دورية لشرح الوضع العام، الذي يتطلب الرصانة والهدوء، مما سيسمح بالإجابة على كامل انشغالات الأسرة الإعلامية.

كما أعلنت الجهة الرسمية أنه سيتم اعتماد صحفيين من مختلف وسائل الإعلام، قريبا، لـ"تغطية النشاطات الرئاسية، دون تمييز أو إقصاء، كون الجمهورية الجديدة لا تبنى إلا بتجسيد المعنى السامي لسلم القيم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Mockingjay السبت 28 دجنبر 2019 - 22:03
الشعب الجزائري وبالخصوص الشباب كما يقول المثل المصري راحوا في شربة مية !! هههه قالك حبوا دولة مدنية بالخروج في وقت الفراغ بالتسابق على السيلفي و نشرها على الفايسبوك تحت عنوان أبهرنا العالم و لكن في الحقيقة أضحكوا عليهم العالم
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2 - سعيد السبت 28 دجنبر 2019 - 22:06
الله يأخد الحق في أي عدو يجارينا في أرضنا وهذا هو اللذي يهمنا لأن من مبني على باطل فهو ياطل وهذا الرئيس بالضبط لا يصلح التعامل معه لأنه عدواني تجاهنا أما عن الشعب الجزائرة فهو شعب عظيم يجب تركه ليعبر عن أحاسيسه وله الحق في معرفة كيف مات صالح كيف تدور الخلافات بين مغتصبي السلطة
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3 - محمود السبت 28 دجنبر 2019 - 22:07
أول الغيث :قمع حرية التعبير تحت غطاء إحترام قوانين الجمهورية .
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4 - بركاني السبت 28 دجنبر 2019 - 22:09
هل تعتقدون ان الحراك الجزائري عفوي او مسير ؟ وأين تكمن مصلحة اوروبا الرأس مالية في هذا الموقف الشعبي ؟
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5 - مراقب من عامة الناس السبت 28 دجنبر 2019 - 22:13
الرئيس المنصب في الجزائر وصله دون شك خبر متداولة بعض الصحف ومنصات التواصل الإجتماعي شكوك في وفاة الجنرال قايد صالح بشكل طبيعي... وذكرت في هذا الصدد صحيفة جزائرية أن قائد الجيش الجزائري قتل بحقنة تلقاها في الرقبة عقب خلافات حادة بينه وبين بعض الجنرالات حول الإجراءات الواجب اتخادها لمواجهة الحراك و مشاكل المنطقة
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6 - zakariya السبت 28 دجنبر 2019 - 22:22
عين عقل الاشاعات و أخبار مغلوطة سبب رئيسي لتشتيت رأي العام
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7 - عبدالله السبت 28 دجنبر 2019 - 22:36
في حياتي كاملة ما عمرني شفت شي بلاد في العالم مغرورة بنفسها بحال هاد الناس.
زيتوت يريد محاربة العالم بأسره والعسكر او العصابة يتكلمون كانهم أقوى دولة في العالم او هما مساكن الى هدر معاهم بوتين او ماكرون تا يوليو بحال الفيران.
التواضع هو من خلق عظيم او باراكا من الكذوب على الناس بمليون شهيد او البرازيت ، كون كنتو نيت رجال كون كاع ما يجلس عندكم الاستعمار بمءات السنين .
العز للدولة العريقة المغربية والتواضع ديالها واخا عروقها داخلة في عمق الجزاءر او داخلة في سوق رأسها ومتواضعة.
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8 - mjalwake fnew york السبت 28 دجنبر 2019 - 22:36
la dictature n,ira nul part, ca sera toujours la meme chose
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9 - hamid السبت 28 دجنبر 2019 - 22:40
انها الديموقراطية يا سادة التي تمنح للصحافة حرية التعبير الفاهم يفهم
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