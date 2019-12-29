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كُتّاب وآراء
حكم بالإعدام ضدّ مهاجم فرقة استعراض بالرياض
أصدرت محكمة سعودية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام في حق شخص مدان بالهجوم على فرقة استعراضية بالرياض في نونبر الماضي.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الجزائية أصدرت حكما ابتدائيا، بإعدام مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض.
وأضافت أن "المحكمة الجزائية أصدرت حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على الفرقة الاستعراضية بالرياض لمدة 12 عاما و6 أشهر".
ووقع الحادث يوم 11 نونبر الماضي في حديقة الملك عبد الله وسط الرياض، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين، وقالت السلطات السعودية إن الحادث أسفر عن اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء الفرقة الفنية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني (مقيم يمني الجنسية) فور اقتحامه للمسرح، والذي عمل، حسب قناة "الإخبارية" السعودية، ب"تكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن".