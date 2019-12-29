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الرئيسية | خارج الحدود | أمن السعودية يعلن إحباط تفجير سيارة في الدمام

أمن السعودية يعلن إحباط تفجير سيارة في الدمام

أمن السعودية يعلن إحباط تفجير سيارة في الدمام
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 29 دجنبر 2019 - 13:48

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم الأحد، تفاصيل عملية أمنية جرت الأسبوع الماضي واستهدفت عناصر كانت تعد لتفجير سيارة مفخخة، وذلك بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة القول إن "العملية أسفرت عن مقتل عنصرين وتوقيف ثالث".

وأوضح المصدر أنه "نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات".

كما أضاف: "تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة يقودها اثنان من العناصر الإرهابية، بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح الأربعاء الماضي، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، ما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما".

ووفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية فقد "أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث".

كما ذكر المسؤول أنه "تم ضبط خمسة كيلوغرامات من مادة شديدة الانفجار داخل السيارة، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين، وذخيرة حية ومبلغ مالي".

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