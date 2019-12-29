24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0918:3119:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. دكتور في العلوم السياسية يقود الحكومة الجزائرية (5.00)

  2. ثلاثية تضع حمد الله في صدارة "هدافي السعودية" (5.00)

  3. محتجون يطالبون بإطلاق سراح عمر الراضي في وقفة أمام البرلمان (5.00)

  4. اعتماد مالي قياسي يدعم "إكسبو 2020" في دبيّ (5.00)

  5. المغرب يتسلم أول قاطرة كهربائية من الجيل الجديد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السلطة الفلسطينية تتعاقد على شراء الطاقة الأردنية

السلطة الفلسطينية تتعاقد على شراء الطاقة الأردنية

السلطة الفلسطينية تتعاقد على شراء الطاقة الأردنية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:47

أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن؛ في مسعى لتقليل الاعتماد على إسرائيل.

وصرح رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الاتفاقية التي وقعت في عمّان ستعرض على مجلس الوزراء الفلسطيني للمصادقة عليها؛ على أن تدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أشهر.

وأوضح ملحم أن الاتفاقية ستعمل على تخفيف الاعتماد على إسرائيل كمصدر للطاقة، وستساعد على تحقيق الأمن الطاقي وتقليل العجز الكهربائي تلبية لاحتياجات المواطن الفلسطيني دون انقطاع.

وأشار المسؤول إلى أن فلسطين تستهلك حاليا كهرباء من الأردن بنحو 36 ميغاواط لتزويد محافظتي القدس وأريحا، وهذه الكمية سترتفع إلى 80 ميغاواط في المرحلة الأولى، على أن تتبعها في المرحلة الثانية زيادة تصل إلى 160 ميغاواط .

وكانت السلطة الفلسطينية وقعت، في يوليوز الماضي، مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال الطاقة تعزز المساعي الفلسطينية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية.

وفي حينه قال مسؤولون فلسطينيون إن الاتفاق مع الأردن يندرج ضمن خطة فلسطينية يتم تنفيذها، منذ فترة، لتخفيف الاعتماد على مصدر طاقة واحد ممثلا بالمصدر الإسرائيلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.