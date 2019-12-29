السلطة الفلسطينية تتعاقد على شراء الطاقة الأردنية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن؛ في مسعى لتقليل الاعتماد على إسرائيل.

وصرح رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الاتفاقية التي وقعت في عمّان ستعرض على مجلس الوزراء الفلسطيني للمصادقة عليها؛ على أن تدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أشهر.

وأوضح ملحم أن الاتفاقية ستعمل على تخفيف الاعتماد على إسرائيل كمصدر للطاقة، وستساعد على تحقيق الأمن الطاقي وتقليل العجز الكهربائي تلبية لاحتياجات المواطن الفلسطيني دون انقطاع.

وأشار المسؤول إلى أن فلسطين تستهلك حاليا كهرباء من الأردن بنحو 36 ميغاواط لتزويد محافظتي القدس وأريحا، وهذه الكمية سترتفع إلى 80 ميغاواط في المرحلة الأولى، على أن تتبعها في المرحلة الثانية زيادة تصل إلى 160 ميغاواط .

وكانت السلطة الفلسطينية وقعت، في يوليوز الماضي، مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال الطاقة تعزز المساعي الفلسطينية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية.

وفي حينه قال مسؤولون فلسطينيون إن الاتفاق مع الأردن يندرج ضمن خطة فلسطينية يتم تنفيذها، منذ فترة، لتخفيف الاعتماد على مصدر طاقة واحد ممثلا بالمصدر الإسرائيلي.