تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات في إسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأحد، عن تفكيك منظمة إجرامية تنشط في مجال تهريب والاتجار في المخدرات بجهتي غاليسا ومدريد .

وقال بيان للشرطة الوطنية الإسبانية إن هذه العملية التي تم تنفيذها بتعاون وتنسيق مع مكتب المدعي العام في كولومبيا، وإدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية، مكنت من حجز أزيد من 1300 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، وإلقاء القبض على 10 أشخاص بكل من "بونتيفيدرا" بغاليسيا وكذا بمدريد .

وأكد نفس المصدر أن المخدرات التي تم حجزها في إطار هذه العملية كانت قادمة من كولومبيا وموجهة للتوزيع بمختلف مناطق إسبانيا .

وأضاف أن التحقيق حول نشاط هذه الشبكة الإجرامية كان قد انطلق منذ يونيو 2018 حين رصدت أجهزة الأمن نشاط منظمة إجرامية تتعاطى لتهريب والاتجار في المخدرات كانت تستعد لإدخال حوالي طن ونصف من مخدر الكوكايين إلى إسبانيا قادمة من كولومبيا لتتم تعبئة عدة أجهزة أمنية تمكنت من تفكيك هذه الشبكة ووضع حد لنشاطها .

وأشار إلى أن مصالح الأمن حجزت في إطار هذه العملية 10 مركبات بمحرك بالإضافة إلى 20 من الهواتف النقالة ومبلغ مالي يقدر بـ550 ألف أورو نقدا.