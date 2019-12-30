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البابا يدعو الأسرة إلى الكف عن الانشغال بالهواتف
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 03:19
دعا البابا فرنسيس أفراد الأسرة، الأحد، إلى تبادل الحديث معا أثناء تناول الطعام بدلا من الانشغال باستخدام الهواتف المحمولة، مشيرا إلى السيد المسيح والعذراء مريم والقديس يوسف كنموذج يحتذى بالنسبة للأسر.
وقال البابا في عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس "كانوا يصلون ويعملون ويتواصلون مع بعضهم البعض".
وأضاف "أسأل نفسي عما إذا كنتم كأفراد أسرة تعرفون كيفية التواصل معا أم يعجبكم مشهد هؤلاء الأطفال أثناء تناول الطعام وهم يتبادلون الحديث عبر هواتفهم المحمولة... حيث يسود الصمت كما لو كنتم في قداس".
وقال البابا في حديث مرتجل "على أفراد الأسرة العودة إلى التواصل فيما بينهم".
وأضاف "أيها الآباء والأطفال والأجداد والأشقاء والشقيقات... هذه مهمتكم اليوم في يوم العائلة المقدسة".