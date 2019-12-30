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كُتّاب وآراء
واشنطن تهدد بـ"إجراء مناسب" ضد كوريا الشمالية
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، الأحد، إن الولايات المتحدة ستشعر بإحباط شديد إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي وستتخذ الإجراء المناسب بوصفها صاحبة أحد أقوى الجيوش وقوة اقتصادية.
وأضاف أوبراين في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي) أن لدى واشنطن "أدوات" كثيرة "في جعبتها" للرد على مثل هذه التجارب.
وتابع قائلا "نحتفظ بحق اتخاذ القرار (المناسب)، لكن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء كما نفعل في مثل هذه المواقف... إذا تبنى كيم جونج أون هذا المنهج سنشعر بخيبة أمل غير عادية وسنعبر عنها".
وطلبت كوريا الشمالية من واشنطن تقديم مبادرة جديدة لإنهاء الخلافات بينهما حول برنامج بيونجيانج للأسلحة النووية. وحذرت كوريا الشمالية واشنطن هذا الشهر من أنها إذا لم تف بتوقعاتها فسوف ترسل لها "هدية في عيد الميلاد" لن تعجبها.
وقال قادة في الجيش الأمريكي إن الخطوة التي ستتخذها كوريا الشمالية قد تتضمن اختبار صاروخ طويل المدى للمرة الأولى منذ وقف تجاربها الصاروخية والنووية عام 2017.