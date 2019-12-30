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بوتين يشكر ترامب على معلومات استخباراتية "ثمينة"
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 04:10
قال الكرملين الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب للتعبير عن شكره على المعلومات التي قدمتها لوكالات الاستخبارات وساعدت روسيا في تجنب وقوع أعمال إرهابية."
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ، أوضح الكرملين، في بيان على موقعه الالكتروني، أن الزعيمين بحثا المزيد من التعاون الثنائي في محاربة الإرهاب "وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.