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كُتّاب وآراء
نائب هولندي ينهي مسابقة كاريكاتيرية للنبي محمد
قال النائب الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز اليوم الأحد إنه اختتم مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تصور النبي محمد، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه عن المسابقة المثيرة للجدل.
وذكر فيلدرز في تغريدة الأحد أن الاهتمام الدولي بالمسابقة مكنه من التأكيد على أهمية حرية التعبير.
وكتب أعلى صورة قال إنها الرسم الفائز "أُنجزت المهمة. نهاية المسابقة". ويظهر في الرسم رجل ملتح يبدو غاضبا.
وكان فيلدرز قد ألغى مسابقة مماثلة في غشت من العام الماضي بعد أن اعتقلت الشرطة رجلا هدد بقتله بسبب خطته.
وأثارت خطط إجراء هذه المسابقة أيضا حينها مظاهرات ضخمة في باكستان. وقال فيلدرز إنه شعر بأن احتمال تعرض أبرياء للخطر كبير جدا.
وحزب (الحرية) المناهض للإسلام والذي ينتمي إليه فيلدرز هو ثاني أكبر حزب بالبرلمان الهولندي، لكنه ليس جزءا من الحكومة.