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الرئيسية | خارج الحدود | نائب هولندي ينهي مسابقة كاريكاتيرية للنبي محمد

نائب هولندي ينهي مسابقة كاريكاتيرية للنبي محمد

نائب هولندي ينهي مسابقة كاريكاتيرية للنبي محمد
هسبريس - رويترز
الأحد 29 دجنبر 2019 - 22:35

قال النائب الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز اليوم الأحد إنه اختتم مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تصور النبي محمد، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه عن المسابقة المثيرة للجدل.

وذكر فيلدرز في تغريدة الأحد أن الاهتمام الدولي بالمسابقة مكنه من التأكيد على أهمية حرية التعبير.

وكتب أعلى صورة قال إنها الرسم الفائز "أُنجزت المهمة. نهاية المسابقة". ويظهر في الرسم رجل ملتح يبدو غاضبا.

وكان فيلدرز قد ألغى مسابقة مماثلة في غشت من العام الماضي بعد أن اعتقلت الشرطة رجلا هدد بقتله بسبب خطته.

وأثارت خطط إجراء هذه المسابقة أيضا حينها مظاهرات ضخمة في باكستان. وقال فيلدرز إنه شعر بأن احتمال تعرض أبرياء للخطر كبير جدا.

وحزب (الحرية) المناهض للإسلام والذي ينتمي إليه فيلدرز هو ثاني أكبر حزب بالبرلمان الهولندي، لكنه ليس جزءا من الحكومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - طالبة قانون و اعلام الأحد 29 دجنبر 2019 - 22:49
من اين اكتسبو هذه الجرئة الا يعرفون مدى حب الامة الاسلامية لنبينا الحبيب يحسب ان الامر سيمر بهذه السهولة يؤمنون بحرية التعبير على حساب احترام مقدسات الاخرين متناقضون في اقوالهم تنتهي حريتك عندما تبدا حرية الاخر اختلطت الكلمات حقيقة مع ما يجري لا ادري ما قول امام هذه الكارثة يريدون ان يطفؤو نور الاسلام و يابى الاسلام ان ينطفا اشهد الله اني احب نبي و رسولي محمد و كلي يقين ان ما يرجونه لا و لن يحدث فالامر ليس بالجديد على الاسلام ككل فعلى مر العصور يتعرض الاسلام للهجوم و سيدوم الى ان تعلى راية الاسلام في يوم ما لا محالة
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26
2 - mari الأحد 29 دجنبر 2019 - 22:51
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا و حبيبنا محمد .. خلاصة القول
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38
3 - فاطمة الزهراء الأحد 29 دجنبر 2019 - 22:54
خير الكلام حسبي الله و نعم الوكيل
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27
4 - abdelilah الأحد 29 دجنبر 2019 - 22:55
لو عرفت محمدا ( صلى الله عليه و سلم ) حقا ، ما أقدمت على هذا الجرم . فحسبنا الله و نعم الوكيل .
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32
5 - غريب الأحد 29 دجنبر 2019 - 22:55
فذاك روحى ياحبيب الله اما بعد مايفعله المسؤولين الحكوميين في كل الدول العربية في حق شعوبهم وموالاتهم للغرب بدون شرط او قيد وضعفهم وخيبتهم من اجل ماذا حفاظا عن المكاسب حفاظا عن اموال هربوها لبنوكهم جعلت منهم اذلة عند الغرب طواغيت عندنا ليس لدينا سبيل سوى انتظار المهذي منتظر ليخلصنا من قمامة العالم العربي اللهم عجل في ظهوره اللهم عجل اكتفينا وضاقت بنا الذنيا بما رحبت
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11
6 - الناصري الأحد 29 دجنبر 2019 - 22:56
لقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشد من هذا وأكثر فنصره الله ونصر دينه وأخزى عدوه وليس لهم ذكر ولاثناء في التاريخ. هذه الأيام ستكشف الحق وتدحض الباطل. ااااااه لك يا ناصر الباطل واااااه لك يامحاربا للحق...وااااه لك يامشككا في دين الله!!!!. والله متم نوره
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14
7 - حفيظ الأحد 29 دجنبر 2019 - 22:57
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
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22
8 - bettioui الأحد 29 دجنبر 2019 - 22:58
إشهار مجاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام الحنيف.
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10
9 - chaker الأحد 29 دجنبر 2019 - 22:58
ارسم ثم ارسم ثم ارسم.ولاكن لا اضنك تعرف صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو في كل قلب
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10 - GALA الأحد 29 دجنبر 2019 - 22:59
حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو ردنا على هذا العدو
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14
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