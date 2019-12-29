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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل شخصين في إطلاق نار بكنيسة في تكساس

مقتل شخصين في إطلاق نار بكنيسة في تكساس

مقتل شخصين في إطلاق نار بكنيسة في تكساس
هسبريس - رويترز
الأحد 29 دجنبر 2019 - 21:13

ذكرت وسائل إعلام محلية بولاية تكساس الأمريكية اليوم الأحد أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ثالث بجروح بالغة عقب إطلاق نار بكنيسة على مشارف مدينة فورت وورث.

وذكرت صحيفة دالاس مورننج نيوز نقلا عن متحدثة باسم خدمة الطوارئ المحلية أن شخصا قتل بموقع الحادث وتوفي الآخر خلال نقله للمستشفى.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع بكنيسة وست فريواي أوف كرايست بضاحية وايت سيتلمنت.

وأبلغ شاهد محطة تلفزيون محلية أن رجلا مسلحا فتح النار على مجموعة من الحاضرين قبل أن يطلق أحدهم النار عليه.

وذكرت محطة سي.بي.إس11 أن السلطات تعتقد أن المهاجم هو أحد الثلاثة الذين اصيبوا بالرصاص لكنها لم تتأكد بعد ما إذا كان قد قتل أم أصيب.

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