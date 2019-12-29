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كُتّاب وآراء
أمريكا تنفذ "ضربات" ضد كتائب "حزب الله" بسوريا
قال مسؤولون أمريكيون لرويترز اليوم الأحد إن الجيش الأمريكي نفذ "ضربات دفاعية" في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أنها استهدفت ثلاثة مواقع لهذه الجماعة المدعومة من إيران في العراق وموقعين لها في سوريا.
وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان "ردا على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات تحالف عملية العزم الصلب، نفذت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة... ستحد من قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات على قوات التحالف مستقبلا".
وقُتل مقاول مدني أمريكي يوم الجمعة في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك، وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن تتحرى احتمال ضلوع كتائب حزب الله في الهجوم.