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الرئيسية | خارج الحدود | المرصد السوري: تركيا تزوّد ليبيا بمجنّدين مرتزقة

المرصد السوري: تركيا تزوّد ليبيا بمجنّدين مرتزقة

المرصد السوري: تركيا تزوّد ليبيا بمجنّدين مرتزقة
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 16:40

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن جهود تركيا لتجنيد المرتزقة من أجل إرسالهم إلى ليبيا تتواصل بشكل مكثف.

وأوضح أنه رصد ارتفاع عدد المجندين، الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب، إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا.

وأوضح المصدر نفسه أنه يجري نقل المرتزقة للمعسكرات من منطقة عفرين، بعد تسجيل أسمائهم، مشيرا إلى أن عملية تسجيل الأسماء تستمر بشكل واسع.

وكان المرصد السوري ذكر أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بين 900 و1000 فرد.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد بعقد مدته ثلاثة أو ستة أشهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - المغرب العربي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:03
لن تكن ليبيا هي الأولى أو الأخيرة من تدخلات الكيان التركي الفاسد المستعمر السابق للامة العربية المجيدة
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2 - عبد الخالق الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:14
أردوغان يحلم بإعادة أمجاد الدولة العثمانية التي كانت سببا في تخلف العرب إبان حكمها لأكثر ربوع الدول العربية.و بعدما استعصت عليه مصر و الخليج العربي بعد الثورة العربية على يد الإخوان المسلمون ,يحلم بأن تكون له يد في المغرب العربي.و هو ما قاله بعظمة لسانه بعد أن قال إن لبيا من إرث الدولة العثمانية.فهل ستسكت له الأنظمة العربية.
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3 - صحراوي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:15
انتهت من سوريا وتريد نشر الفوضى في ليبيا .اعتقد ان نهاية اردوغان من ليبيا وانهيار تركيا عموما سيكون على يد الاشراف الليبيين.
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4 - KIM الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:17
اين ذهب اردوغان ترك ورائه الدمار والخراب
وسيخرج علينا الاخوان لكي يساندو اردوغان
كما ساندو التحالف قطري و الناتو في ليبيا
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