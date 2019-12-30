المرصد السوري: تركيا تزوّد ليبيا بمجنّدين مرتزقة

هسبريس - د.ب.أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن جهود تركيا لتجنيد المرتزقة من أجل إرسالهم إلى ليبيا تتواصل بشكل مكثف.

وأوضح أنه رصد ارتفاع عدد المجندين، الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب، إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا.

وأوضح المصدر نفسه أنه يجري نقل المرتزقة للمعسكرات من منطقة عفرين، بعد تسجيل أسمائهم، مشيرا إلى أن عملية تسجيل الأسماء تستمر بشكل واسع.

وكان المرصد السوري ذكر أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بين 900 و1000 فرد.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد بعقد مدته ثلاثة أو ستة أشهر.