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كُتّاب وآراء
القضاء السوداني يقضي بإعدام 27 من المخابرات
قضت محكمة سودانية، اليوم الاثنين، بإعدام 27 من أفراد جهاز المخابرات العامة فيما يتصل بقتل معلم أثناء احتجازه.
وفارق الضحية الحياة خلال شهر فبراير الماضي؛ خلال الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وتمثل القضية المرة الأولى التي يصدر فيها حكم إدانة من المحاكم يتصل بالحملة على المظاهرات التي سبقت وأعقبت إسقاط النظام.