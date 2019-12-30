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كُتّاب وآراء
الرئيس التونسي قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد لمدة شهر واحد، ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية 30 منه، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الجمهورية.
و كان أمر رئاسي قد صدر بـ"الرائد"، الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، بتاريخ 30 غشت 2019 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب البلاد ابتداء من 3 شتنبر 2019 الى غاية 31 دجنبر الجاري.
يذكر أن تمديد حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نونبر 2015، بكامل تراب البلاد، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وأودت بحياة 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرون.