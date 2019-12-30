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الرئيسية | خارج الحدود | "مقاتلات شبحية" في الجزائر .. صفقة عسكرية أم "بروبغندا خارجية"؟

"مقاتلات شبحية" في الجزائر .. صفقة عسكرية أم "بروبغندا خارجية"؟

"مقاتلات شبحية" في الجزائر .. صفقة عسكرية أم "بروبغندا خارجية"؟
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:00

اهتمام حثِيث في الصُحف الدولية باقتناء القوات الجوية الجزائرية للمقاتلات الشبح من طراز "SU-57" من لدن الشركة المُصنّعة "سُوخوي"؛ فبعدما أعلن الموقع المتخصّص في الإنتاج العسكري "مينا ديفانس" عن الطلبية الجزائرية، سلّطت المواقع التي تنشط في الصناعة الحربية الضوء على الصفقة سالفة الذكر.

ويمكن تقسيم التناول الدولي لطَلبية الجيش الجزائري إلى موقفين؛ أحدهما يرى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد محادثات لشراء طائرات "سوخوي 57"، مبرّرا ذلك بأنها مازالت قيد التصنيع ولم تُبرَم أي عقود أجنبية في هذا الشأن، في والآخر يرى أن الجزائر وقعت سلفاً على العقد الذي بموجبه ستحصل على الطائرات بدءا من 2020.

مقاتلة "SU-57"، التي تروم عبرها روسيا منافسة نظيرتها الأمريكية "F-35"، تخضع لاختبارات ما قبل الإنتاج وتقييم قدرتها القتالية، حسب ما نشرته الشركة المُصنّعة، حيث تحطّمت أول نسخة تجارية لـ "سو-57" خلال مهمة تجريبية قبل أسبوع بسبب خلل تقني في المحرك؛ ما يعني أنها ما تزال قيد التجريب، ولم تشرع الشركة بعد في تصنيعها.

وتُشير بيانات وزارة الدفاع الروسية إلى أن سلاح الجو الروسي طلب تصنيع 76 طائرة من طراز "سوخوي 57" بحلول عام 2028، لكن الشركة ستشرع في عملية التصنيع بدءا من منتصف 2020، حيث تُكلّف الطائرة الواحدة ما قدره 40 مليون دولار، مشيرة إلى أن الجزائر وتركيا والصين والهند مهتمّة باقتناء هذه المقاتلات.

مقاتلة مثيرة للجدل

لم تُشر شركة "سوخوي" إلى أي صفقة رسمية مع الجزائر بشأن ما يتم تداوله في المواقع العسكرية الدولية، التي ذهب بعضها إلى القول إن الجنرال حميد بومعيزة (قائد القوات الجوية) عايَن المقاتلة الشبح الجديدة خلال زيارته إلى معرض "ماكس" الدولي في روسيا، ليُعرب لاحقا عن رغبته في شرائها.

في مقابل ذلك، يرى خبراء عسكريون في تحليلات نُشرت بمركز "ناشيونال إنترست" الأمريكي، أن تصميم "SU-57" غير مكتمل بشكل يسمح بإنشاء خط إنتاج لهذه المقاتلات، مبرزين أنها تفتقد لأنظمة القتال الرئيسية، مُرجعين التعطل إلى أسباب تقنية تتعلق بمكونات الطائرة الشبح.

وبحسب ما أعلن عنه موقع "مينا ديفانس"، فإن الجيش الجزائري وقع عقدا جديدا سيقتني بموجبه 14 مقاتلة شبحا من طراز "سوخوي 57"، فضلا عن التعاقد أيضا على تزويده بـ 14 قاذفة من طراز "سوخوي 34"، و14 طائرة أخرى من طراز "سوخوي 35"، سيتم الشروع في تسليمها بدءا من 2020.

ويصِف بعض أعضاء الجيش الجزائري مقاتلة "سوخوي 34" بأنها كانت "تجذب" نظر واهتمام رئيس الأركان الجزائري الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، الذي أجرى بشأنها مباحثات مطولة مع روسيا سنة 2013، لكن موسكو قالت إنها مستعدة لتزويد الجزائر بنسخة تصديرية فقط، عوض النسخة الأصلية لدى الجيش الروسي، ما أثار امتعاض قايد صالح، ليتم بذلك إلغاء الصفقة التي قيل إنه جرى التوقيع عليها.

وبخلاف طائرات "F-16 Viper" التي تنتمي لمُقاتلات الجيل الرابع، علما أن بعض تقنياتها وراداراتها هي من الجيل الخامس، فإن طائرات "Su-57" بمقدورها التخفي عن أجهزة الرادار، لتُصبح بذلك الجزائر أول دولة في جنوب حوض الأبيض المتوسط تتحصّل على مقاتلات شبح من الجيل الخامس.

طائرات قيْد التصنيع

بالنسبة إلى عبد الرحمان المكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية، فإن المقاتلة الشبح مازالت في طور التصنيع، إلا أنه "يمكن للجزائر الحصول عليها في ظرف ثلاثة أشهر لأنها سهلة التصنيع"، موردا أن حجمها صغير وسرعتها كبيرة، وتتوفر على أحدث المنظومات الإلكترونية التي عرفتها روسيا.

وأضاف المكاوي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجنرال بومعيزة، قائد القوات الجوية الجزائرية الربان السابق للميغ 24، تقدم بطلب اقتناء طائرة SU-35؛ وهي طائرة أنتجت في أواخر 2018، حيث تعد من أحدث الطائرات المقاتلة الروسية التي تنتمي للجيل الخامس التكنولوجي".

وأوضح الخبير العسكري أن "الجنرال الطيار جرّب الطيران على طائرة SU-57 قبل عقد الصفقة بين المؤسسة الروسية والمؤسسة العسكرية الجزائرية"، ثم زاد أن "الجزائر هي أول زبون للطائرة الحديثة في إفريقيا والبلدان العربية وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث أربك اقتناؤها حتى الدول الأوروبية المنتمية للناتو، مثل إسبانيا والبرتغال واليونان".

وتابع مسترسلا أن "دخول هذه الطائرة للأسطول الجوي الجزائري سيُحدث ارتباكا نوعيا في التوازن الجيو-استراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، مؤكدا أنه "لم يتم التزوّد بها بعد إلى حدود الساعة"، مشيرا إلى أن "اقتناء المغرب لـ 24 طائرة من طراز إف-16، وكذلك مشروع اقتناء طائرة حديثة أمريكية من إيطاليا (إف-35)، أربك الجيش الجزائري في الصيف الماضي".

"سرعان ما أرسلت المؤسسة العسكرية الجزائرية وفدا رفيع المستوى إلى موسكو لشراء طائرات SU-57"، يورد المكاوي الذي لفت إلى أن "الطائرة تمتاز بخصائص خطيرة؛ فهي تقلع وتهبط عموديا، وتفوق سرعتها سرعة الصوت، فضلا عن إمكانية إقلاعها من أي مكان، وقدرتها على الاختفاء عن الرادارات وقَنْبَلَة أهدافها عن بعد".

غياب السيولة المالية

من جهته، يرى عبد الحميد حارفي، الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، أن "طائرات سوخوي 57 مازالت قيد التصميم، ما يجعل الأخبار المتداولة غير منطقية، بل حتى نموذج الطائرة منعدم، ما يجعل إمكانية شرائها مستحيلة"، مشيرا أيضا إلى أن "سوخوي 34 غير قابلة للتصدير، إذ سبق الإعلان عن الصفقة في الموقع ذاته سنة 2013، لكن لم تتم أبدا إلى حد الساعة".

وأورد حارفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قيمة المشتريات التي أعلن عنها مرتفعة للغاية، في حين تعرف الجزائر أزمة مالية خانقة"، مبرزا أن "احتياطاتها من النقد الأجنبي كانت مرتفعة للغاية في وقت سابق، إذ كان باستطاعة الجزائر أن تصل إلى احتياط قدره 24 شهرا، لكنها تراجعت منذ 2017 بما قدره 10 ملايير دولار سنويا".

وأوضح المتحدث عينه أن "شراء هذه الطائرة المقاتلة يعني تعرض الجزائر بشكل مباشر للعقوبات الأمريكية، في وقت لا يستطيع اقتصادها تحمل هذه العقوبات، لأنها ستؤدي إلى حرب مدنية بكل بساطة"، لافتا إلى أن "تركيا بنفسها انسحبت من الصفقة الروسية تحت الضغط الأمريكي".

"الولايات المتحدة ستضغط على أوروبا لإجبارها على عدم اقتناء البترول الجزائري"، بتعبير الخبير عينه، الذي شدد على أن "مواقع عسكرية سبق أن كشفت اقتناء الجزائر لبوارج حربية روسية من طراز تايجر سنة 2013، وكذلك شراء مروحيات بريطانية من طراز وايلد في العام عينه، لكن لم يتم أي عقد إلى حدود الساعة، والأمر نفسه ينطبق على الصواريخ الباليستية والمضادات الجوية إس-400".

وختم حارفي تصريحه بالقول: "للتأكد من صحة العقد يكفي بكل بساطة الرجوع إلى موقع الأمم المتحدة، حيث يوجد مساعد تناط به مهمة مراقبة التجارة العسكرية في العالم، ففي كل سنة تسلم مختلف الدول تقارير لها بشأن ميزانية التسلح وطبيعة الأسلحة التي تم شراؤها أو بيعها، لأنه إلى حد الساعة لا توجد أي بيانات في هذا الصدد حول هذه الصفقة"، لافتا إلى أن "الجزائر لا تتوفر على السيولة المالية الكافية بذلك، فقد ألغت عدة صفقات تندرج ضمن عقود عسكرية سابقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - فرنسا الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:11
الشعب الجزائري الشقيق يريد العيش الكريم فقط الخبز !! و الجيش لا يبالي تحية لإخواننا الجزائريين و الهزيمة للجنرلات الفاسدين. شكرا هسبريس
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2 - ريفي قح الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:12
معروف من السنوات الماضية ان الجزائر تسلح نفسها بالخردة والزبالة الروسية التي تتحطم بين الفينة والاخرى فلا نستغرب انها سوف شحنة خردة اخرى لتدسها مع الخردة السابقة
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3 - عندك مانع الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:13
لمن يحكي عن السيولة أقول . شراتهانا السعودية كيما شرات للمغرب اف16.
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4 - simou الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:13
الدول العربية تكتفي بالشراء فقط
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5 - KIM الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:14
هل هي صفقة عسكرية أم بروبغندا خارجية؟
لا يعرفها الا الذي يتعدى الحدود الجزائرية!!!
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6 - Taza haut الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:14
ما نحتاجه في المغرب و الجزائر اختفاء وجوه الأشباح التي تتحكم بمصيرنا و ان تختفي من نظرنا فلنا رجال قادرة على تكوين اجيال قادرة على صناعة أفضل من ما لدى الغرب إما ان تقدروا مال المسلمين في حرب مفتعلة فاعلموا ان القاتل و المقتول في جهنم فاتقوا الله فينا و يكفينا فتنة و آلام فقد اصبح حالنا يرثى له ولم يعد لنا مكان من غير ارضنا فبسياستكم الفاشلة أصبحنا أضحوكة العالم و الكل يحتقرنا
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7 - hassan الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:16
يشريو وليميشريوش ماشي شغلن حنا نديوها في شعبنا وناسن واطفالنا ومعطلينا ومعوقينا وفي فسدنا المتفشي وزيدون رمزيان الجزاءر تسلح باش تهنينا من الجهة الشرقية ومزيان يكون عندنا جار قوي شوفو تركيا اشنو المشكل للقات لو سوريا قوية لما وجدت تركيا المشاكل مع الاكراض
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8 - Chelfi الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:16
ههههه الضربة كانت موجعة، ستحلق كل من السوخوي 57 و ال 34 و ال35 في سماء طافراوي و عين وسارة و ستشاهدونها في سماء بني ونيف و بشار و تندوف و سترسل ورودا حمراء للأشقاء المغاربة، فهذه الصفقة لم و لن تكون أبدا موجهة للإخوة في الدين و الدم بل موجهة ضد أعداء الإسلام، افرحوا لنا إخواننا و باركوا فقد أصبح لكم جار قوي بجيشه المحترف و بشعبه العظيم الذي يحمي ظهوركم و لا عزاء للشامتين الذين يريدون تقسيم الوطن العربي إلى دويلات و اضعافه و الإستيلاء على مقدراته.
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9 - jab ma jab oualou الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:22
Je vais rédiger mon commentaire dans la langue de Montesqieu, bien perfectionnée par nos chers voisins afin qu'ils interprètent mes dires comme il se doit:
Qu'ont fait les dirigeants algériens depuis l'indépendance du pays à nos jours (58 ans) avec tout l'argent du pétrole.?
-industrie lourde ?
-industrie agro-alimentaire ?
-industrie textile ?
-réduction du taux de chômage ?
Rien de tout celà sinon le placement par les dirigeants (civils et militaires) du pactole dans des banques à l'étranger.
Alors que cet argent soit au moins utilisé à bon escient et l'achat de ce type d'avion est le bienvenu
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-2
10 - snake الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:23
هي فقط بروباگندا جزائرية عسكرية مكشوفة وفارغة المحتوى لارباك الجيران الغربيين والشماليين لحدودها، الكل يعرف ان هذه الصفقات توحد فقط في مخيلة الصحافة الجزائرية
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-3
11 - خاوة الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:24
الجزائر النوميدية حضارة ضاربة في عمق التاريخ عمرها 4000 سنة قبل الميلاد
الجزائر لا تظلم احدا
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12 - Mourad الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:25
قولوا ما شئتم.لقد تخلصنا من النفوذ الفرنسي و الحمد لله.سترون كل هذه الأسلحة في المناورات القادمة.حمى الله جيشنا بقيادة السيد شنقريحة و ما ادراك ما شنقريحة.السلام عليكم.
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4
13 - زهير وهران الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:26
المغرب و عقدة الجزائر
لنفترض أن الجزائر لا تمتلك su50 رغم ذلك هي تتفوق بمراحل عن المغرب لا مجال للمقارنة وخير دليل تصنيفات الدولية لجيش الجزائر .
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0
14 - زهير الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:27
- يقول المكاوي أن بإمكان طائرات "سو-57" أن تقلع وتهبط عموديا!! المعلومة غير صحيحة، هذه الخاصية تتميز بها فقط الطائرة الأمريكية "ف-35"
- وزارة الدفاع الروسية طلبت تصنيع 76 طائرة من طراز "سوخوي 57" بحلول عام 2028 .. هل منطقي أن تحصل عليا دولة أخرى قبل روسيا ؟؟
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15 - اوطاط الحاج الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:28
حتى لو امتلكت كل سلاح العالم فهي لاتملك شرعية سياسية ولا قانونية تمنحها الحق في تقويض استقرار البلدان الأخرى.دلك ان الدفاع عن القضايا المفتعلة رهان خاسر خصوصا ادا تعلق الأمر ببلد اسمه المغرب
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16 - ع.الحميد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:29
روسيا لم تسلم ولن تسلم هذه المقاتلة للجزاءر. وكان الاجدر ان تسلمها الى حليفتها سوريا التي كانت طاءرات الغرب تحلق في سماء دمشق دون اعتراض.روسيا تبيع اسلحتها القديمة لتصنع الجديد.
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17 - مستغرب الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:29
لو اننا وأشقاؤنا في الجزائر نتنافس في صناعة الأسلحة لاعتبرنا الأمر جيد لكن التسابق نحو شراء الأسلحة و التي ستصبح خردة مع مرور الأيام فما هو الا استنزاف لميزانية الدولتين والتي كان الأجدر بها ان تصرف في قطاعات حيوية تنفع المواطن البسيط
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18 - حمزاوي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:31
قائد القوات الجوية وهو طيار ميغ29 هو بنفسه من زار المصنع وإطلع على قدرات الطائرة اجربها على السيميلاتور في حادثة نادرة جدا المصنع روسي نصرا لروابط الإستراتيجية بين البلدين والطلبية موثقة منذ الصيف الماضي وهذا شئن جزائري محض والمواقع المتخصص في التسلح أدرى وأعرف لأهلها مصادرها الخاصة اما طلبيات البعض التي لم يسمع بها غيرهم بحجج السرية فهذا أمر مضحك لإعتبارات أقتصادية محضة والجزائر تجرب ماتستورده في الميدان من خلال مناورات بالذخيرة الحية ولعلم اخواننا وجيراننا ان الجزائر تتسلح لحماية حدودها ولم ولن تعتدي على جيرانها وبالدليل القاطع والبرهان الساطع نحمي حدودنا وفقط هذه عيقدة الجيش الجزائري من يطمع في حبة رمل واحد من ارض الشهداء سيدمر وقوة الجيش الجزائري تحمي الكل
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19 - ع. م. الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:32
الجزاءر و الانظمۃ الشيوعيۃ العسكريۃ بصفۃ عامۃ تعتمد علی البروبغاندا في سياستها. و هي لا تتوفر الا علی الخردۃ العسكريۃ التي اكل و شرب عليها الزمان.
مثل الفضيحۃ السابقۃ لما طلت روسيا طاءرات قديمۃ و باعتهم للجزاءر علی انهم جدد و انفضح امر جنرالات فرنسا بالجزاءر.
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20 - Ziani الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:32
الجزاير دولة تعيش على البروبغندا منذ زمن بعيد وهذا معروف حتى بين الدول الأوروبية
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21 - مول الفول الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:32
حكمتكم لادياري بالاك ماتخافوش الشعب الجزائري والمغربي اخوين وتسلح الجزائر موجه ضد الكبار وليس ضد المقاولين الصغار في المنطقة والصفقات تمت فعلا وميزانية وزارة الدفاع لم ينقص منها دولار واحد وطائرات سوخوي اربعة وخمسة وثلاثين موجودة في الجزائر حاليا اضافة لاس اربعمائة هذه معلومات رسمية لكن الاخطر في التسلح الجزائري هي الصواريخ الباليستية التي تصل كل اوروبا فهناك تكتم كبير عليها كولوا الارز والشوكولاطة مليحة بزاف ل لادياري
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22 - ولد زروال الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:33
السلام عليكم
لاحول ولاقوة إلا بالله الناس تعاني الفقر وتهاجر عبر قوارب الموت وجنرالات الجزاءر ينفقون الملايير للتسلح .
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23 - سفير الحب الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:33
الدول الغنية تستغل الشعبين من اجل بيع اسلحتها لا اكثر خصوصا روسية وامريكا وبعض الدول الاروبية
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24 - Hamid الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:33
لله يرحم ليكم الولدين الى ما تقولوا هاذ للكلام لسي عبدالحميد العوني ديال الاسبوع الصحفي, يقول في تحليله ان الجزائر لديها سوخوي 34 و 57 كذلك تتوفر على س 400.
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25 - السلام عليكم الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:34
حراك الشعب الجزائري الذي استمر لعام ذهب إدراج الرياح.فعوض أن ينكب الرئيس الجديد على تلبية طلبات الشعب بتحقيق أحلام الحراك في تحسين ظروف العيش وتقوية الاقتصاد تسارع الجارة لاقتناء طائرات مقاتلة وتجديد العداوة مع الجار المغربي.
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26 - منطق العقل الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:35
SU-57 لا تقلع عموديًا صحح مقالك، بالإضافة الى أن التقنية الروسية معروفة بالمبالغة في قدراتها والأعطاب المتكررة، لا يرغب أحد في الإعتماد على طائرة روسية في أي مدان لا عسكري ولا مدني. روسيا دولة تسارع الزمن لإسترجاع أمجادها التاريخية وتستعمل كل طرق الشر والإحتيال على دول العالم لتحقيق دالك وما الجزائر بهذا الخبر الا دمية من دمى و كراكيز المسرحية الروسية.
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27 - khanederland الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:36
طائرات F16 اكتر تطورا من الشبح الحزاءري روسيا تبيع طائراتها بتكنولوجيا مغايرة مضمونها يختلف عن التي تستعملها الدول الصديقة لروسيا
الجزاءر تشتري الغلاف فقط لكن مهما اشترت من أسلحة فالصحراء مغربية قدام الأرض والسماء والجنرالات الىً مزبلة التاريخ
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28 - وجدة الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:36
الدولة التي لا تصنع لا تفرح لها فامريكا نفسها في حرب الخليج اضطرت لاقتناء اسلحة من حلفاءها فلا تظنوا بان الاسلحة هي البيض و غير دلك فلم يسبق للطيران الجوي ان حسم معركة
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29 - عبدالرزاق من قلعة السراغنة الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:37
المشكلة هي أن يصبح المغرب والجزائر ساحة حرب بين روسيا بمقاتلة "SU-57"، وامريكا بمقاتلة "F-35"، والمغرب والجزائر جارتان شقيقتان يجمع بينهما الدين والتاريخ واللغة والتقاليد والعادات واللون والأصل. اخوين في خصام يضرب بعضهما البعض بايادي اجنبية
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30 - الوكيلي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:38
فقعة إعلامية كما عودتنا الجزائر الطائرة لا زالت في طور التصنيع واحتياطي العملة الصعبة نزل الي أدني مستوى و لم يعد يسمح لهم بإبرام صفقات من هادا النوع، هناك أولويات الاً إذا كانو سيتركون الشعب يموت جوعاً
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31 - أستاذة وطنية الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:41
الشعب يغلي ويموت جوعا والجزائر تتهافت من أجل شراء الأسلحة كما بالنسبة للشعبين المغربي ولا الجزائري نريد حرب ادمغة تحل أزمة المجتمعات العربية المتطاحنة فيما بينها وليس حرب أسلحة تستفيد منها الدول المصنعة فقط
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-1
32 - محمد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:46
اعيننا يجب ان تظل مفتوحة لرصد تحركات الأعداء الذين يريدون الشر بوطننا و يهددون امننا القومي كل يوم
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33 - رشيد المانيا الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:51
إنها حرب النجوم بين المغرب والثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية.
والواقع أن خزائن الثكنة قد نضبت ولم يبقى لهم لمجارات المغرب سوى البروبكندا.
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34 - هشام متسائل الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:53
السوخوي 57 ليست صغيرة الحجم كما يدعي الباحث. مقارنة مع الإف 16. طول السوخوي 19.70 متر مقابل 14.80 للإف 16. المسافة بين طرفي الجناحين 14 متر مقابل 9.8. المساحة الجناحية 78.80 متر مربع مقابل 27.87. السوخوي 57 تقارن مع الإف 22 لا مع الإف 16.
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35 - كمال من نيويورك الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:55
كلا النظامين في كل من المغرب و الجزاءر مجبران و مكرهان و مرغمان على شراء الأسلحة و لكن دون استعمالها حتى يبقيا في الحكم.
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36 - AHMED الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:55
مرض المغربي هي تسليح الجزائري
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37 - سلامي آدم / اگادير الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:58
لو نذهب إلى موقع ويكيبيديا حتما سنجد الاس 300 و الأس 400 بحوزة الجزائر
أما موقع ديفانس فهو مصدر موثوق و الجزائر فعلاً وقعت عقدا بشهادة وكالة سبوتنيك
أما خلفيات إقتناء هذه الشبح فهو راجع إلى حصول إيطاليا على الأف 35 الامريكية
محللينا لا يفقهون شئ إلا بتمجيد الصفقات الخردة التي تقتنيها بلادنا عكس الجزائر التي صارت ترعب حتى حلف الناتو
نقطة و رجوع للسطر
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2
38 - ISAMINE الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:00
Vous avez beau à acheter des milliers d'avions mais il faut avoir des aviateur
performants pour les faire décoller
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39 - Numidia الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:01
شراء اف 16 اربك الجزائر ههههه و لا يوجد السيولة المالية ههههه و اف 16 لها تقنيات الجيل الخامس هههههه هذه الطلبية كانت مبرمجة منذ سنين من التفاوض و الدفع كاش ليس صدقة مثل الاف 16 التي تخلت عليها امريكا لصالح الطائرات الشبحية كا اف 22 و 35 او طائرات التفوق الجوي كا اف15 و اف 18 التي تقارن بالس.خوي 30 و 35 اما الشبحية الروسية فلقد دخلت الانتاج الكمي و هي تعرف عند الناتو بالمجرم . و مايربكنا هو تحصل ايطاليا و قريبا اسبانيا على اف 35 اما انتم وزن ىيشة
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40 - مواطن2 الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:02
رغم كل ما يقال وما يشاع عن التسلح سواء بالنسبة للمغرب او الجزائر فالامر فيه الكثير من المبالغة.والحالة ان الحرب لن تكون ابدا بين البلدين.فالخلاف في المواقف لا يعني انه سينتهي بحرب.موضوع البوليساريو يروج ملفه على مستوى عال جدا .....مستوى يتحكم في التوازنات العالمية. وفي رايي المتواضع كمواطن مغربي بسيط لا ارى سببا واحدا يدعو الى الحرب مع الجزائر او العكس.البوليساريو تقوم بمناوشات من حين لآخر...ولا يمكن للجزائر ان تخسر الملايير لارضاء تنظيم مصيره الزوال.والعالم لن يقبل ابدا باحداث دويلات تعيش على الصدقة.
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41 - بنت الشاوية الرجلة والنيف DZ الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:04
الجزائر سوف تفاجئنا كما فاجئتنا بصاواريخ المجنحة والتي أطلقت من أعماق البحار اتجاه عمق الصحراء واصبحت أهدافها بدقة عالية وتفاجئنا كما فاجئتنا بالطائرتين المسيرتين درون فبعدما رفضت أمريكا بيعها فردت عليها الجزائر بصمت رهيب فبعد ثلاث سنوات ضهرت وهي تقصف أهدافها في حقول الرماية بي حاسس بحبح وبدون بروباقندا اضهرت لنا انها قادرة على التحدي اما شراء طائرة الشبح بنسبة لي انا شيئ جميل أن تتزود قواتنا الجوية بهذه الطائرة ولكن طائرة سو 34 و سو 35 كافيتان لمواجهة اي طائرة من الجيل الرابع والتغلب عليها
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42 - akram الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:07
قرأت المقال البارحة في هيسبريس و تعاليق الاخوة المغاربة كانت فيها اللوم على الجزائر وان الاولوية هي تحسين اوضاع المعيشية للشعب فضحكت و الله العظيم ان خبر الصفقة نزل عليكم كا الصاعقة و فقس قلوبكم هدا كل مافي الامر ونقول لكم ان الجزائر لها 8000كلم² ولها الحق ان تقتني الاسلحة الاكثر فتكا في العالم وان اردتم ان تقارنو انفسكم معنا فبدأو اولا بمقارنتكم مع الزيير و سيراليون و غينيا هههه جيش في المرتبة 60 يقارن نفسه مع جيش في العشرين الاوائل
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43 - جزائري ساخر الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:09
فعلل حالكم مثير لسخرية و الضحك منذ متى كانت الصفقات العسكرية الجزائرية على المواقع الإلكترونية السفير الروسي كان له تصريح واضح و كافي لرد على تساؤلكم لما قال خزائن روسيا من السلاح مفتوحة للجزائر و لها ان تقتني ما تشاء
لاعلم فقط S 400 و S500 الشغالة في الجزائر ليست نسخة تصديرية
ايوا طرطقوا خخخ
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44 - دجو الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:09
اذا اشترت الجزاءر مقاتلات الشبح من روسيا فعلى المغرب اقصد المسؤوليين على البلاد ان يشتروا حب الشعب المغربي للوطن .ليس العالم باسره في فوضى. ولسنا في حاجة الى السباق في التسلح. الخاءف من المجهول هو من يتسلح.
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45 - باسو سكيزو الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:10
طائرة شبح من إنتاج الولايات المتحدة الجزائرية
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46 - EL ALAMI الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:12
الرابح الحقيقي في كل هذه الصفقات لا بالنسبة للجزاءر او اتمغرب او جميع الدول العربية هم اصحاب الصناعات الحربية وكلما زادت التوترات بين البلدان او اندلعت حرب بين دولتين او حرب اهلية زادت ارباحهم وزادت ابحتهم في المجال الحربي كل وقت يخرجون لك بمنتوج حربي مختلف عن سابقيه.
متى يستفيق عالمنا العربي الاسلامي
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47 - Algérie الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:13
حتى بعدم اقتنائها توجد السو-30 ام كي اي ملكة ملوك اجواء افريقيا كما ان السو-34 و35 متاحتان في اي لحظة
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