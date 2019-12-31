محتفلون عبر العالم يستعدون لبداية السنة الجديدة

هسبريس - د.ب.أ

استعد المحتفلون في جميع أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، لبداية العام الجديد والعقد الجديد بالاحتفالات والألعاب النارية.

وسوف تكون جزيرة ساموا، الواقعة في المحيط الهادئ ،هي أول المحتفلين بوصول عام 2020 بعد أن حولت منطقتها الزمنية من الجانب الشرقي لخط التأريخ الدولي إلى الجانب الغربي؛ قبل ثمانية أعوام .

وكان قرار التحول قد تقدم بالوقت في ساموا إلى الأمام 24 ساعة، حيث تم محو يوم 30 دجنبر في عام 2011 من التقويم في ساموا؛ والقفز مباشرة إلى 31 دجنبر.

وسوف تتبع ساموا في استقبال عام 2020 مدينة أوكلاند في نيوزيلندا ومدينة سيدني في أستراليا، حيث من المتوقع أن يحتشد نحو مليون شخص في الجزء الأمامي من الميناء لمشاهدة عرض الألعاب النارية، وهو أحد أكبر الاحتفالات بالعام الجديد في العالم.

وبالرغم من النداءات لإلغاء العرض، بسبب خطر حرائق الغابات، ففد رفضت السلطات إلغاء الاحتفالات.

وفي اليابان سوف تدق أجراس المعابد البوذية لإنهاء عام 2019 والترحيب بالعام الجديد. وخلال الأيام الثلاثة الأولى من العام الجديد من المتوقع أن يتدفق ملايين الأشخاص على المعابد والأماكن المقدسة للصلاة من أجل السعادة والرخاء .

وفي العاصمة التايوانية تايبيه من المتوقع أن يحتشد مئات الآلاف من الأشخاص في منطقة وسط المدينة لمشاهدة عرض ألعاب نارية، عند مبنى "تايبيه 101" الذي يبلغ ارتفاعه 509 أمتار، وهو أحد أعلى المباني في العالم.

وفي أوروبا، تستقبل ألمانيا العام الجديد عند بوابة براندنبورغ في برلين، وسط تنظيمات جديدة تمنع المحتفلين من إطلاق الألعاب النارية والصواريخ في الموقع الشهير والمنطقة المحيطة به.

وهناك مخاوف من أن يفسد إضراب للنقل في العاصمة الفرنسية باريس الاحتفالات بالعام الجديد، والتي تجذب عادة ملايين المحتفلين.

وتستقبل بريطانيا العام الجديد بعرض ضخم للألعاب النارية عند "عجلة لندن آي" على ضفة نهر التيمز.

وفي نيويورك، من المتوقع أن يتدفق أكثر من مليون شخص إلى ساحة التايمز لحضور احتفالات العام الجديد التي تبلغ ذروتها بسقوط كرة بلورية إيذانا بانتهاء عام 2019 .