غصن يثير الاستغراب بالهروب من اليابان إلى لبنان

هسبريس ـ مُتابعة

أكد الفريق القانوني لكارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة "نيسان"،أن فرار الأخير من اليابان كان مفاجأة، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان سيعود لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه.

وقال جونيتشيرو هيروناكا، كبير المحامين الذين يتولون الدفاع عن غصن، اليوم الثلاثاء ضمن تصريح للصحافيين: "أنا مندهش تماما إزاء فرار رجل الأعمال البالغ من العمر 65 عاما، خلال الساعات الأخيرة، من طوكيو".

وظهر غصن في بيروت، منتهكا بذلك شروط الكفالة الخاصة به، حيث قال إنه "لا يرغب في أن يكون ضحية للنظام القضائي الياباني غير العادل".

وقال كبير المحامين إن آخر اتصال أجراه مع الرئيس السابق لشركة "نيسان" كان في 25 دجنبر الجاري، وأكد حينها أنه لا يزال يحتفظ بثلاثة جوازات سفر، كونه يحمل ثلاث جنسيات؛ البرازيلية والفرنسية واللبنانية.

وأضاف هيروناكا: "أريد أن تتحقق البراءة؛ لكن يبدو أنه لم يوافق على العدالة في اليابان"، وأن مكتبه سيقوم قريبا بدراسة الخطوات التي يجب اتخاذها.

وكانت تقارير قد أفادت بهروب الرئيس السابق للشركة اليابانية باستخدام وثيقة هوية مزورة، ليدخل بها مطار بيروت الدولي.

السلطات اليابانية أفرجت عن غصن بكفالة، في انتظار محاكمته؛ ولكن مع منعه من مغادرة البلاد.

وذكر مصدر بجهاز الأمن في لبنان لقناة "إن إتش كي" اليابانية: "دخل غصن باسم مختلف، وقد وصل لبنان على متن طائرة خاصة".

وواجه غصن، الذي اعتقل للمرة الأولى في 19 نونبر 2018، تهما عديدة تتعلق بارتكاب مخالفات مالية محتملة خلال إدارته لـ"نيسان موتور".