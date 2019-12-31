24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:29
|13:35
|16:10
|18:32
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اختيار شركتين جديدتين لجمع النّفايات في الناظور
- محكمة بني ملال تدين نقابيا بالحبس موقوف التنفيذ
- احتفالية رجاوية بالماكانا
- احتفالات "رأس السنة" تستنفر الدرك الملكي بسوس
- رابطة تدعو إلى إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي
الأمن الإيفواري ينهي مغامرة الساعد الأيمن لرئيس شركة "باب دارنا" (5.00)
اعتقال الراضي يعيد التّوجس إلى علاقة السلطات بصحافيي المملكة (5.00)
- "مقاتلات شبحية" في الجزائر .. صفقة عسكرية أم "بروبغندا خارجية"؟ - (98)
- تردي حالة مطار محمد الخامس يثير امتعاض نشطاء فيسبوكيين - (76)
- العثماني ينتشي بإنتاج السيارات وبصمة المغرب في طائرات العالم - (73)
- زيادة معاشات المتقاعدين تُعجل بعجز "صندوق الضمان الاجتماعي" - (58)
- متابعة باطما .. هذه اللائحة الكاملة لصك الاتهامات - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
غصن يثير الاستغراب بالهروب من اليابان إلى لبنان
أكد الفريق القانوني لكارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة "نيسان"،أن فرار الأخير من اليابان كان مفاجأة، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان سيعود لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه.
وقال جونيتشيرو هيروناكا، كبير المحامين الذين يتولون الدفاع عن غصن، اليوم الثلاثاء ضمن تصريح للصحافيين: "أنا مندهش تماما إزاء فرار رجل الأعمال البالغ من العمر 65 عاما، خلال الساعات الأخيرة، من طوكيو".
وظهر غصن في بيروت، منتهكا بذلك شروط الكفالة الخاصة به، حيث قال إنه "لا يرغب في أن يكون ضحية للنظام القضائي الياباني غير العادل".
وقال كبير المحامين إن آخر اتصال أجراه مع الرئيس السابق لشركة "نيسان" كان في 25 دجنبر الجاري، وأكد حينها أنه لا يزال يحتفظ بثلاثة جوازات سفر، كونه يحمل ثلاث جنسيات؛ البرازيلية والفرنسية واللبنانية.
وأضاف هيروناكا: "أريد أن تتحقق البراءة؛ لكن يبدو أنه لم يوافق على العدالة في اليابان"، وأن مكتبه سيقوم قريبا بدراسة الخطوات التي يجب اتخاذها.
وكانت تقارير قد أفادت بهروب الرئيس السابق للشركة اليابانية باستخدام وثيقة هوية مزورة، ليدخل بها مطار بيروت الدولي.
السلطات اليابانية أفرجت عن غصن بكفالة، في انتظار محاكمته؛ ولكن مع منعه من مغادرة البلاد.
وذكر مصدر بجهاز الأمن في لبنان لقناة "إن إتش كي" اليابانية: "دخل غصن باسم مختلف، وقد وصل لبنان على متن طائرة خاصة".
وواجه غصن، الذي اعتقل للمرة الأولى في 19 نونبر 2018، تهما عديدة تتعلق بارتكاب مخالفات مالية محتملة خلال إدارته لـ"نيسان موتور".