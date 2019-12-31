24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2913:3516:1018:3219:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تلاميذ يزورون كنوز الإسلام (5.00)

  2. إطلاق سجناء الحراك ومعتقلي الرأي.. منطلق التنمية.. (5.00)

  3. اعتقال الراضي يعيد التّوجس إلى علاقة السلطات بصحافيي المملكة (5.00)

  4. محامون متمرنون يؤدّون اليمين باستئنافية خريبكة (5.00)

  5. بنيس: عسكر الجزائر يُكنّ العداء للمغرب .. ولا حرب بين الجاريْن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مسؤول لبناني: غصن دخل بكيفية شرعية إلى البلد

مسؤول لبناني: غصن دخل بكيفية شرعية إلى البلد

مسؤول لبناني: غصن دخل بكيفية شرعية إلى البلد
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 16:47

أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون رئاسة الجمهورية، سليم جريصاتي، أن كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رونوـ نيسان- ميتسوبيشي"، دخل إلى البلاد بصورة شرعية.

ونقلت صحيفة "النهار" عن جريصاتي القول: "لا معلومات لدي عن ملابسات ترك غصن لليابان. كل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية، عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحفي في نقابة الصحافة".

وأضاف وزير الدولة: "في آخر اجتماع مع نائب وزير الخارجية الياباني قدمت ملفا إلى سلطات طوكيو ليتم تسليم غصن إلى لبنان شرعاً، لتجري محاكمته في بيروت، عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها لبنان".

جريصاتي اعتبر أنه "ما دام لم يصدر أي كلام عن الجانب الياباني، ولم تعرف ملابسات مغادرته طوكيو، فإنه لا يمكن للبنان أن يتخذ أي موقف على الإطلاق". وشدد في الوقت نفسه على أن "غصن مواطن لبناني دخل بطريقة شرعية إلى بلده".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رحيوي الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:07
رجل ليس منه اثنين ،رجل خارق للعادة كان سيكون ضحية صراع العمالقة والسياسة لكنه ابان عن دهاء كبير بخروجه سليما من اليابان وما ادراك ما اليابان. برافو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.