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كُتّاب وآراء
مسؤول لبناني: غصن دخل بكيفية شرعية إلى البلد
أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون رئاسة الجمهورية، سليم جريصاتي، أن كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رونوـ نيسان- ميتسوبيشي"، دخل إلى البلاد بصورة شرعية.
ونقلت صحيفة "النهار" عن جريصاتي القول: "لا معلومات لدي عن ملابسات ترك غصن لليابان. كل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية، عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحفي في نقابة الصحافة".
وأضاف وزير الدولة: "في آخر اجتماع مع نائب وزير الخارجية الياباني قدمت ملفا إلى سلطات طوكيو ليتم تسليم غصن إلى لبنان شرعاً، لتجري محاكمته في بيروت، عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها لبنان".
جريصاتي اعتبر أنه "ما دام لم يصدر أي كلام عن الجانب الياباني، ولم تعرف ملابسات مغادرته طوكيو، فإنه لا يمكن للبنان أن يتخذ أي موقف على الإطلاق". وشدد في الوقت نفسه على أن "غصن مواطن لبناني دخل بطريقة شرعية إلى بلده".