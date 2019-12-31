24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2913:3516:1018:3219:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تلاميذ يزورون كنوز الإسلام (5.00)

  2. إطلاق سجناء الحراك ومعتقلي الرأي.. منطلق التنمية.. (5.00)

  3. اعتقال الراضي يعيد التّوجس إلى علاقة السلطات بصحافيي المملكة (5.00)

  4. محامون متمرنون يؤدّون اليمين باستئنافية خريبكة (5.00)

  5. بنيس: عسكر الجزائر يُكنّ العداء للمغرب .. ولا حرب بين الجاريْن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | واشنطن ترسل قوات إضافية إلى سفارتها ببغداد

واشنطن ترسل قوات إضافية إلى سفارتها ببغداد

واشنطن ترسل قوات إضافية إلى سفارتها ببغداد
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 18:40

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء إن بلاده بصدد إرسال قوات إضافية إلى سفارتها في بغداد، ودعا الحكومة العراقية إلى المساعدة في حماية الأمريكيين.

وأضاف إسبر في بيان "اتخذنا إجراءات حماية مناسبة لضمان سلامة المواطنين والعسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في هذا البلد، ولتأكيد حقنا في الدفاع عن النفس".

وتابع قائلا "مثلما هو الحال في كل البلدان، نعتمد على قوات الدولة المضيفة في المساعدة في حماية أفرادنا، وندعو الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الدولية لفعل هذا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.