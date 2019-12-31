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كُتّاب وآراء
محكمة موريتانية تعيد فتح جمعية للإخوان المسلمين
قضت المحكمة العليا الموريتانية اليوم الثلاثاء بإلغاء قرار إغلاق جمعية المستقبل، كبرى جمعيات الإخوان المسلمين في موريتانيا والتي تم إغلاقها في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأصدرت المحكمة العليا الموريتانية قرارها خلال جلسة مستعجلة عقدتها للنظر في التماس محامي الجمعية التي يملكها الزعيم الروحي للإخوان المسلمين الموريتانيين محمد الحسن الددو.
ولم يوضح الحكم القضائي مبررات إلغاء القرار الإداري الذي اتخذته وزارة الداخلية الموريتانية في 2014 بإغلاق الجمعية. واتهمت السلطات حينها الجمعية بالتحريض على العنف وتشجيع خطاب الكراهية والعنف ونشر التطرف وممارسة أنشطة مخالفة للقانون وتبيض الأموال.
وكان وزير الشؤون الإسلامية في الحكومة الموريتانية الجديدة قد التقى في وقت سابق رئيس الجمعية محمد الحسن ولد الددو ولم يفصح عن شيء من مضمون اللقاء.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يكون إلغاء قرار إغلاق كبرى جمعيات الإخوان مقدمة للتراجع عن قرارات سابقة بإغلاق جمعيات ومنظمات خيرية تابع للتيار الإسلامي في موريتانيا.
وجاء إغلاق جمعية المستقبل بعيد أحداث دامية شهدتها موريتانيا قتل فيها متظاهر نشط في الجمعية احتجاجا على حادثة غامضة لـ "تمزيق" المصحف بأحد مساجد العاصمة. وكانت العلاقة بين نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تتسم بالصدام.