ترامب يحذر إيران من المساس بأي منشأة أمريكية

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن إيران ستتحمل المسؤولية عن أي خسائر في الأرواح في أي هجمات على منشآت أمريكية.

وقال ترامب على تويتر بعد ساعات من احتجاج عنيف أمام السفارة الأمريكية ببغداد ضد غارات جوية أمريكية بالعراق "إيران ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات في أي منشأة تابعة لنا. سيدفعون ثمنا باهظا. هذا تهديد وليس تحذيرا".

وأضاف الرئيس الأمريكي "السفارة الأمريكية في العراق آمنة منذ ساعات. هرع الكثير من مقاتلينا العظماء، ومعهم أشد العتاد العسكري فتكا في العالم، إلى الموقع على الفور".