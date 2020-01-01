الجملي يكمل قائمة أعضاء حكومة تونس الجديدة

هسبريس ـ مُتابعة

أكد رئيس الحكومة التونسي الحبيب الجملي، المكلف بتشكيلها، أنه أنهى وضع قائمة أعضاء الحكومة الجديدة.

وأوضح في تسجيل فيديو، نشره على صفحته في "فيسبوك"، أن إحالة القائمة إلى رئيس الجمهورية تعذرت لتواصل نشاط الأخير خارج مقر الرئاسة.

وقال إن "الحكومة جاهزة، وتضم كفاءات قادرة على أداء المسؤولية المناطة بعهدتها في هذه الفترة التاريخية الحاسمة"، معبرا عن "الاعتقاد في أنها ستكون في مستوى انتظارات الشعب التونسي".

وكان الجملي قد رجح، في تصريح صحفي مقتضب أمس، أن تتضح تركيبة الحكومة خلال الساعات القادمة، وقال إنه سيقوم ببعض التدقيق في قائمة التركيبة.

تجدر الإشارة إلى أن الحبيب الجملي أجرى العديد من المشاورات، استمرت لمدة شهر ونصف، مع مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات في تونس.