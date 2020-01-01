تركيا تبحث زيادة 570% في الصادرات لأسواق ليبيا

هسبريس - د .ب .أ

ذكرت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد"، أن أنقرة تسعى إلى رفع صادرات البلاد إلى ليبيا بأكثر من 571 بالمئة، لتصل إلى 10 مليارات دولار، مقابل نحو 49ر1 مليار دولار في عام 2018.

وتطرق ممثل الجمعية لدى العاصمة الليبية طرابلس مرتضى قرنفيل، في مقابلة مع وكالة أنباء "الأناضول" التركية، إلى آثار "اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية" المبرمة مؤخرا بين تركيا وليبيا، حيث قال إنها سوف تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بفضل انعكاس قوة العلاقات السياسية بينهما بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي.

من ناحية أخرى، توقع ممثل "موصياد" في طرابلس، أن ترتفع قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا – التي تشمل الملابس والأثاث، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات الأخرى - بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 3 مليارات دولار في 2020.

وتابع: "ليبيا بالنسبة لنا بمثابة البوابة المفتوحة على مصر وتونس والجزائر وإفريقيا الوسطى، وفي حال اغتنام هذا الجانب بشكل جيد، فإنه من الممكن رفع قيمة صادراتنا إليها، لمستوى 10 مليارات دولار"، دون تحديد موعد.

وأشاد قرنفيل بسوق التجارة في ليبيا، وأهمية ذلك خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد إعادة إعمار وتأهيل البلاد.

وتأسست جمعية "موصياد" في إسطنبول عام 1990 من مجموعة رجال أعمال أتراك؛ تضم 11 ألف عضو، ويعمل لديهم 1.6 مليون شخص، ولها 86 فرعا داخل تركيا. وأعلنت "موصياد" في آذار/مارس الماضي، فتح مكتب تمثيلي لها في ليبيا؛ ما يرفع عدد فروعها إلى 223 في 93 دولة، بحسب "الاناضول".

يذكر أن تركيا وليبيا أعلنت في 27 من تشرين ثان/نوفمبر الماضي، توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، في خطوة اعتُبرت مكسبا لسياسات أنقرة في شرقي البحر المتوسط.