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كُتّاب وآراء
العالم ينتظر 392 ألف مولود في أول أيام 2020
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن العالم ينتظر ميلاد أكثر من 392 ألف طفل في أول يوم من عام 2020؛ مطالبة زعماء العالم وحكومات كافة الدول بالعمل على الاستثمار في القطاع الصحي كي لا يتعرض أي من هؤلاء للوفاة.
ومن بين هذه المواليد سيولد نصف هذا العدد فقط في ثمانية بلدان؛ الهند (67 ألفا و385 رضيعا) والصين (46 ألفا و299) ونيجيريا (26 ألفا و39) وباكستان (16 ألفا و787) وإندونيسيا (13 ألفا و20) والولايات المتحدة (10 آلاف و452) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (10 آلاف و247) وأثيوبيا (8 آلاف و493)، بحسب بيان صادر عن الوكالة الأممية.
وشددت يونيسف على ضرورة منح أولوية لتوفير الرعاية الصحية لحديثي الولادة في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد ذكرت أن 2.5 ملايين من حديثي الولادة في عام 2018 لقوا حتفهم خلال أول شهر من ميلادهم، مشيرة إلى أن ثلث هذا الرقم رحل في اليوم الأول من الحياة.
وأوضحت المنظمة أن أسباب الوفاة في الغالب يمكن التنبؤء بها، مثل الولادة المبكرة والصعوبات خلال الحمل إلى جانب التعرض للعدوى. وبالإضافة إلى ذلك أوضحت أن أكثر من 2.5 مليون يولدون موتى كل عام.