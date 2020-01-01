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كُتّاب وآراء
إسرائيل تعلن انطلاق تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب بدأت تصدير الغاز الطبيعي للأردن، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وبذلك تبدأ إسرائيل تصدير الغاز لأول مرة في تاريخها، حيث جرى تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان"، في البحر المتوسط، بعد مرور عِقد على اكتشافه.
وتدير شركة "ديليك" للحفر الإسرائيلية الحقل، بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، وشركة "ريشيو أويل" الإسرائيلية.
ومن المقرر لاحقا تصدير جزء من غاز هذا الحقل إلى جمهورية مصر العربية، أيضا، وفق التقارير العبرية.
وتأمل إسرائيل أن يساهم هذا الحقل البحري في تحسين علاقاتها مع الدول الإقليمية، وأن تصبح مصدراً رئيسياً للطاقة، مع تقليل اعتمادها على النفط.
ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، ويقع على عمق 1700 متر، وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 ملايير متر مكعب.