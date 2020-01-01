24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1118:3319:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تلاميذ يزورون كنوز الإسلام (5.00)

  2. العمودي يتجاهل "سامير" ويستثمر 126 مليون دولار بأديس أبابا (5.00)

  3. تقرير رسمي يعترف بـ"تغول الفساد في المجتمع" أمام جهود الإصلاح (5.00)

  4. "الداخلية" تنتقدُ تدبير الرباح لأزمة النقل في القنيطرة وتعدُ بالتدخل (5.00)

  5. "عربدة عين الذياب" وهدوء يطبع الأحياء الشعبيّة في "بوناني البيضاء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تعلن انطلاق تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن

إسرائيل تعلن انطلاق تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن

إسرائيل تعلن انطلاق تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:50

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب بدأت تصدير الغاز الطبيعي للأردن، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبذلك تبدأ إسرائيل تصدير الغاز لأول مرة في تاريخها، حيث جرى تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان"، في البحر المتوسط، بعد مرور عِقد على اكتشافه.

وتدير شركة "ديليك" للحفر الإسرائيلية الحقل، بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، وشركة "ريشيو أويل" الإسرائيلية.

ومن المقرر لاحقا تصدير جزء من غاز هذا الحقل إلى جمهورية مصر العربية، أيضا، وفق التقارير العبرية.

وتأمل إسرائيل أن يساهم هذا الحقل البحري في تحسين علاقاتها مع الدول الإقليمية، وأن تصبح مصدراً رئيسياً للطاقة، مع تقليل اعتمادها على النفط.

ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، ويقع على عمق 1700 متر، وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 ملايير متر مكعب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.