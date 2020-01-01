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الرئيسية | خارج الحدود | بابا الفاتيكان يندد بتعنيف النساء في "رسالة 2020"

بابا الفاتيكان يندد بتعنيف النساء في "رسالة 2020"

بابا الفاتيكان يندد بتعنيف النساء في "رسالة 2020"
هسبريس - رويترز
الأربعاء 01 يناير 2020 - 15:55

ندد البابا فرنسيس في أول رسالة له في العام الجديد، اليوم الأربعاء، بالإساءة للنساء في المجتمع الحديث، ودعا لوضع حد لاستغلال أجسادهن.

ودافع بابا الفاتيكان أيضا، في كلمته التي ألقاها بكاتدرائية القديس بطرس الممتلئة بالمصلين، عن حق النساء في الهجرة سعيا لحياة أفضل لأطفالهن، وأدان الذين يفكرون فقط في النمو الاقتصادي بدلا من رفاه الآخرين.

وقال الجالس على "الكرسي الرسولي" بالفاتيكان: "كل العنف ضد النساء انتهاك لحرمات الرب".

وتساءل البابا كم مرة تجري التضحية بجسد المرأة في إطار الدعاية وتحقيق الربح والمواد الإباحية، مضيفا أن "جسم المرأة يجب أن يتحرر من النزعة الاستهلاكية ويُحترم".

واستغل البابا هذه العظة للتحدث عن الهجرة، قائلا إن النساء اللائي ينتقلن إلى الخارج لإعالة أطفالهن ينبغي تكريمهن وليس احتقارهن.

وقال فرانسيس: "اليوم، حتى الأمومة تمتهن، لأن النمو الوحيد الذي يثير اهتمامنا هو النمو الاقتصادي. هناك أمهات يخاطرن بقطع رحلات محفوفة بالمخاطر في محاولة يائسة لمنح فلذة أكبادهن مستقبلا أفضل ويُعتبرن عمالة لا حاجة لها من أشخاص ببطون ممتلئة وقلوب خالية من الحب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبد الصادق الأربعاء 01 يناير 2020 - 16:17
Ah bon !! Il a bien tapé une jeune femme qui a essayé de le saluer hier ...
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2 - سنة سعيدة ياجميل. الأربعاء 01 يناير 2020 - 16:19
كان من المفروض على اب الكنيسة الكاثوليكية ان يسمي اﻻسماء بمسمياتها ، دون تحفظ ودوران ، وان تجارة الجنس ، والحريات الجنسبة إهانة للمرأة ولديانات السماوية ، كما ان المثلية الجنسية والبيدوفليا إهانة للبشرية جميعاً ، كما يجب معاقبة الفاعلين وعلى رأسهم القساوسة واحبار...
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1
3 - إنما الصدقات الأربعاء 01 يناير 2020 - 16:27
انا أتسائل صادقا وبحسن نية عن موقع منصب هذا الرجل من الإعراب؟
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4 - majid الأربعاء 01 يناير 2020 - 16:30
البابا مسكين يقضي حياته في التنديد، والعالم ماش كما خطط له المخططون و بمشيئة أصحاب المال والقوة
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