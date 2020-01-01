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كُتّاب وآراء
بابا الفاتيكان يندد بتعنيف النساء في "رسالة 2020"
ندد البابا فرنسيس في أول رسالة له في العام الجديد، اليوم الأربعاء، بالإساءة للنساء في المجتمع الحديث، ودعا لوضع حد لاستغلال أجسادهن.
ودافع بابا الفاتيكان أيضا، في كلمته التي ألقاها بكاتدرائية القديس بطرس الممتلئة بالمصلين، عن حق النساء في الهجرة سعيا لحياة أفضل لأطفالهن، وأدان الذين يفكرون فقط في النمو الاقتصادي بدلا من رفاه الآخرين.
وقال الجالس على "الكرسي الرسولي" بالفاتيكان: "كل العنف ضد النساء انتهاك لحرمات الرب".
وتساءل البابا كم مرة تجري التضحية بجسد المرأة في إطار الدعاية وتحقيق الربح والمواد الإباحية، مضيفا أن "جسم المرأة يجب أن يتحرر من النزعة الاستهلاكية ويُحترم".
واستغل البابا هذه العظة للتحدث عن الهجرة، قائلا إن النساء اللائي ينتقلن إلى الخارج لإعالة أطفالهن ينبغي تكريمهن وليس احتقارهن.
وقال فرانسيس: "اليوم، حتى الأمومة تمتهن، لأن النمو الوحيد الذي يثير اهتمامنا هو النمو الاقتصادي. هناك أمهات يخاطرن بقطع رحلات محفوفة بالمخاطر في محاولة يائسة لمنح فلذة أكبادهن مستقبلا أفضل ويُعتبرن عمالة لا حاجة لها من أشخاص ببطون ممتلئة وقلوب خالية من الحب".