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الرئيسية | خارج الحدود | الهند تعتزم إطلاق مهمة جديدة للهبوط بسطح القمر

الهند تعتزم إطلاق مهمة جديدة للهبوط بسطح القمر

الهند تعتزم إطلاق مهمة جديدة للهبوط بسطح القمر
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 01 يناير 2020 - 21:56

كشف تقرير إخباري الأربعاء أن الهند تعتزم إطلاق مهمة فضائية جديدة للهبوط على سطح القمر خلال العام الجديد 2020، وذلك من أجل استعادة أوراق اعتمادها كقوة فضائية طموحة، بعدما فشلت محاولة سابقة العام الماضي، قبل دقائق فقط من إتمام عملية الهبوط.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية أن المهمة الجديدة "شاندريان 3" تتضمن مركبة إنزال وعربة استكشاف جوالة (روفر)، كما ستستخدم مدخلات من مركبة تعود للمحاولة السابقة, بحسب ما ذكره ك. سيفان، رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية، في مدينة بنجالور اليوم.

وأضاف أن البعثة ستحمل أيضا أربعة رواد فضاء.

وتحاول الهند والصين إقامة وجود لهما في عمليات استكشاف الفضاء.

وكانت الصين أول دولة تتمكن من إنزال "روفر" على الجانب البعيد من القمر، وحاولت الهند أن تكون أول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر، وهو نفس الموقع الذي تستهدفه وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) بحلول 2024.

وتسعى نيودلهي إلى إرسال ثلاثة رواد إلى الفضاء بحلول عام 2022، في أول مهمة مأهولة لبرنامجها الفضائي، والتي تحمل اسم "جاجانيان"، ومن شأنها أن تجعل الهند رابع دولة في العالم ترسل بشرا إلى الفضاء.

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