"التحالف" يعلن وصول أسرى سعوديين إلى الرياض

هسبريس - متابعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن 6 أسرى سعوديين كانوا محتجزين لدى مليشيات الحوثي، وصلوا اليوم الأربعاء إلى العاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان، إن ستة من الأسرى السعوديين وصلوا عند الساعة 15.45 بالتوقيت المحلي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.

وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تثمن الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.

وكانت الحكومة اليمنية قد توصلت إلى إتفاق مع الحوثيين لوقف إطلاق النار في الحديدة المطلة على البحر الأحمر ومحيطها في المشاورات التي جرت بين الجانبين بين 6 و13 دجنبر الماضي ضواحي العاصمة السويدية استكهولم.

ويقضي الاتفاق بوقف العمليات العسكرية في الحديدة الساحلية غربي البلاد وانسحاب القوات العسكرية من المدينة وموانئها (الحديدة - الصليف - رأس عيسى)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين.