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الرئيسية | خارج الحدود | جيش الجزائر يعلن اعتقال "إرهابي ثالث" شرق البلاد

جيش الجزائر يعلن اعتقال "إرهابي ثالث" شرق البلاد

جيش الجزائر يعلن اعتقال "إرهابي ثالث" شرق البلاد
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 01 يناير 2020 - 23:30

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر إن مفرزة للجيش اعتقلت مساء الأربعاء، إرهابيا ثالثا، ضمن عملية البحث والتمشيط المنفذة بمنطقة وادي الدخيل بولاية سكيكدة، شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأمر يتعلق بالإرهابي فيلالي علي المكنى "أبو الهيثم" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 1994 رفقة أبيه الإرهابي فيلالي خوجة وعمره لا يتجاوز العشر سنوات.

ونوه ذات المصدر إلى ضبط رشاش من طراز كلاشنيكوف، وخزنتي ذخيرة وقنبلتين يدويتين.

كانت وزارة الدفاع أعلنت عن اعتقال إرهابيين اثنين رفقة 6 نساء ومثلهم من الأطفال والتحفظ على أسلحة نارية، أمس الثلاثاء، خلال عملية البحث والتمشيط الجارية بنفس المنطقة.

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