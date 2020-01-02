القضاء يطلق سراح معتقل سياسي بارز في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

أفرج القضاء الجزائري، اليوم الخميس، عن لخضر بورقعة، أحد أبرز المعتقلين السياسيين في البلاد منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.

وقال عبد الغاني بادي محامي بورقعة ، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، إن الافراج عن موكله تم اليوم .

وذكرت مصادر اعلامية محلية أن بورقعة ستتم محاكمته في 12 مارس المقبل وهو في حالة سراح مؤقت.

وجرى إيداع بورقعة، البالغ 80 عاما، السجن في 30 يونيو الماضي بتهمة "إضعاف معنويات الجيش".