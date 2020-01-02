24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1218:3419:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الإهمال والباعة الجائلون يحولان حديقة موسكو بفاس إلى أطلال (5.00)

  2. تحالف لإنقاذ البلاد من قبضة الإسلاميين (5.00)

  3. هيئات حقوقية: الأمن يبت في "تبديد" أموال عامة بـ"كورنيش آسفي" (5.00)

  4. جهاز يشخص الهوية بالبصمات والصور بورززات (5.00)

  5. كتاب يسبر أغوار العلاقة بين الأمازيغية والدولة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قوات "مارينز" تنفذ إنزالا في سفارة أمريكا بالعراق

قوات "مارينز" تنفذ إنزالا في سفارة أمريكا بالعراق

قوات "مارينز" تنفذ إنزالا في سفارة أمريكا بالعراق
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 02 يناير 2020 - 13:35

كشف مصدر أمني عراقي أن قوات من المشاة البحرية الأمريكية "المارينز" نفذت، اليوم الخميس، إنزالا جويا داخل مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وقال ضابط بوزارة الدفاع العراقية، في تصريح صحفي، إن "طائرات هليكوبتر حلقت بشكل منخفض وكثيف فوق المنطقة الخضراء بالعاصمة؛ تزامنا مع قطع التيار الكهربائي".

وأوضح المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات المارينز نفذت إنزالا جويا في السفارة الأمريكية وقامت بتمشيط المبنى".ولم يصدر عن السلطات العراقية أي تعليق على ذلك.

وأعلنت سفارة واشنطن لدى بغداد، أمس، تعليق كافة خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر، على خلفية احتجاجات عنيفة أمام مجمع السفارة، على مدى يومين، قبل انسحاب المتظاهرين استجابة لمناشدة من الحكومة.

واقتحم عشرات المحتجين، أول أمس، مبنى السفارة الأمريكية في بغداد وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم.

ويأتي هذا التطور ردا على غارات جوية أمريكية، الأحد الماضي، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" اللبناني، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.