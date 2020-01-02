قوات "مارينز" تنفذ إنزالا في سفارة أمريكا بالعراق

هسبريس ـ مُتابعة

كشف مصدر أمني عراقي أن قوات من المشاة البحرية الأمريكية "المارينز" نفذت، اليوم الخميس، إنزالا جويا داخل مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وقال ضابط بوزارة الدفاع العراقية، في تصريح صحفي، إن "طائرات هليكوبتر حلقت بشكل منخفض وكثيف فوق المنطقة الخضراء بالعاصمة؛ تزامنا مع قطع التيار الكهربائي".

وأوضح المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات المارينز نفذت إنزالا جويا في السفارة الأمريكية وقامت بتمشيط المبنى".ولم يصدر عن السلطات العراقية أي تعليق على ذلك.

وأعلنت سفارة واشنطن لدى بغداد، أمس، تعليق كافة خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر، على خلفية احتجاجات عنيفة أمام مجمع السفارة، على مدى يومين، قبل انسحاب المتظاهرين استجابة لمناشدة من الحكومة.

واقتحم عشرات المحتجين، أول أمس، مبنى السفارة الأمريكية في بغداد وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم.

ويأتي هذا التطور ردا على غارات جوية أمريكية، الأحد الماضي، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" اللبناني، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.