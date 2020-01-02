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كُتّاب وآراء
"قلب تونس" يعلن رفض القائمة الوزارية المقترحة
أعلن حزب "قلب تونس"، اليوم الخميس، رفضه القاطع للقائمة الوزارية المقترحة من جانب رئيس الوزراء المكلف؛ الحبيب الجملي.
وقال الحزب الليبرالي، في بيان، "يعلن حزب قلب تونس عن رفضه، رفضا قاطعا، للتعامل مع القائمة الوزارية المقترحة من خلال ما يصدر من تسريبات عبر مواقع التواصل الافتراضي".
وأكد أنه لم تجمعه أي مفاوضات مع الجملي، كما أنه لم يتم الحديث فيما يتعلق بمقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة.
وشدد التنظيم على أن منح الحزب الثقة للحكومة مشروط بالتشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب، وإطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة، والتشاور بشأنها.
يأتي هذا بعدما أعلن حزب حركة النهضة الإسلامية، مساء أمس الأربعاء، عن تحفظات تجاه الحكومة المقترحة من قبل الجملي.
ويشغل حزب النهضة 52 مقعدا في البرلمان، بينما يشغل قلب تونس 38 مقعدا، وتحتاج الحكومة إلى مصادقة الأغلبية المطلقة لنيل ثقة البرلمان الذي يضم 217 نائبا.