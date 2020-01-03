تراجع غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة بأمريكا

هسبريس من الرباط

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 28 كانون أول/ديسمبر الماضي على خلاف التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ في الأسبوع الماضي 222 ألف طلب، بتراجع قدره 2000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، حيث كان 224 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي إلى 225 ألف طلب، مقابل 222 ألف في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع الأقل من المتوقع، بعد أن كان عدد الطلبات قد وصل خلال الأسبوع السابق إلى أعلى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2017.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن المتوسط الأسبوعي لعدد الطلبات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، ارتفع بواقع 4750 طلبا إلى 233250 ألف طلب مقابل 228500 طلب في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات المعدلة. وبهذا الارتفاع وصل متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى أعلى مستوى له منذ 27 كانون ثان/يناير 2018 عندما سجل 235750 طلبا.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع بواقع 5000 طلب، ليصل إلى 728ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 21 كانون أول/ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 7250 طلبا إلى مليون و711750 ألف طلب مقابل مليون و5ر704 ألف طلب في الأسبوع السابق.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة بيانات الوظائف الأمريكية خلال كانون أول/ديسمبر الماضي.