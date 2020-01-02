الأمن المصري يعلن مقتل 21 متشددا بشمال سيناء

هسبريس - د.ب.أ

لقي 21 "متشددا" حتفهم في حملة أمنية، ومداهمات لمعاقل الجماعات المتشددة في جنوب رفح بشمال سيناء، وذلك خلال الحملة المتواصلة منذ 24 ساعة.

وصرح مصدر أمني مصري مسؤول في شمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن قوات الأمن المصرية نجحت في تصفية بؤرة إرهابية للمرة الثانية علي التوالي خلال 24 ساعة بين أفرادها قيادي فلسطيني من قطاع غزة، وذلك خلال مداهمة قتل فيها سبعة متشددين، فضلا عن مقتل 14 آخرين بينهم قيادي فلسطيني آخر تسلل إلي سيناء عبر الأنفاق أيضا خلال اليوم أيضا، وبذلك يرتفع عدد الذين تم قتلهم من الجماعات المسلحة التكفيرية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 21 تكفيريا.