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الرئيسية | خارج الحدود | تعيين أول حكومة في عهد الرئيس الجزائري الجديد

تعيين أول حكومة في عهد الرئيس الجزائري الجديد

تعيين أول حكومة في عهد الرئيس الجزائري الجديد
هسبريس - رويترز
الخميس 02 يناير 2020 - 21:40

أعلن اليوم الخميس الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، محمد السعيد عن تشكيلة الحكومة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وضمّت التشكيلة الحكومية صبري بوقادوم وزيرا للخارجية وكمال بلجود وزيرا للداخلية، الذي شغل منصب وزير السّكن بحكومة تصريف الأعمال، كما ثبّت وزير الطّاقة والمناجم محمد عرقاب في منصبه.

وكلّف عبد العزيز جرّاد بلقاسم زغماتي بتولي وزارة العدل، فيما عاد الوزير حسن مرموري لوزارة السّياحة التي شغلها في عهد بوتفليقة .

وتم تكليف الطيب زيتوني بوزارة المجاهدين، ومحمد أوجاووت بوزارة التربية والتعليم وهيام فريحة بالتكوين المهني وسيد علي خالدي وزير الشّباب والرّياضة، إلى جانب فرحات آيت علي إبراهيم بوزارة الصّناعة.

وضمّت التّشكيلة الحكومية الجديدة 39 عضوا، منهم خمسة نساء وسبعة وزراء منتدبين وأربعة كتاب دولة، كما أنّ أصغر وزير عمره 26 سنة، وهو ياسين وليد وزير منتدب للمؤسسات الناشئة.

وحسب ما ورد على لسان الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد امحند أوسعيد "فسيعقد أول اجتماع للحكومة السّبت المقبل برئاسة عبد المجيد تبون.

وتعتبر الحكومة المعلن عنها، هي الأولى في عهد الرّئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي تعهّد أن تتضمّن وجوها شابة، لتنهي بذلك عمل حكومة تصريف الأعمال الذي دام لأكثر من ثمانية أشهر بالبلاد.

وقد استحدث، الرّئيس الجديد، منصب مستشار للاتصال ناطق رسمي لرئاسة الجمهورية برتبة وزير حيث كلف بتولي المنصب وزير الاتصال الأسبق بلعيد امحند أوسعيد .

ويأتي إعلان أسماء التّشكيلة الحكومية بالجزائر، بالتّزامن مع الإفراج عن أكثر من 76 من معتقلي الحراك الذين خرجوا اليوم من السّجون عبر مختلف الولايات .

يذكر أن برنامج عبد المجيد تبون ارتكز على إحداث تغييرات عميقة في الدستور والحوار مع الحراك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Algérie الخميس 02 يناير 2020 - 21:54
حكومة تكنوقراط حقيقية اغلبهم خبراء واساتذة جامعيين وكل حسب تخصصه بالتوفيق ان شاء الله
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2 - zino-oran الخميس 02 يناير 2020 - 21:56
لأول مرة في تاريخ الجزائر نشهد تأليف حكومة كفاءات, كفاءات عالية من الطراز الممتاز في أغلب أعضائها. كما أنها أول مرة يحمل رئيس الجمهورية شهادة جامعية, وأول مرة يحمل رئيس الحكومة شهادة أستاذ جامعي. أغلب أعضائها خبراء وأساتذة جمعات.
الحمد لله أن التغيير الحقيقي بدأ من دون أن تسقط قطرة دم واحدة.. واليوم تم إطلاق صراح 76 ناشط ممن أُعتقلوا في الحراك من بين 98 موقوف.
أنا كنت طوال حياتي معارض لنظام الظلم والإستداد والفساد والرداءة.. واليوم بدأت لأول مرة أثق في الطبقة السياسية الجديدة.
جزائر الغد ستكون جد مغايرة لجزائر الأمس. جزائر العدل والحق والكفاءة. جزائر الكفاءة والنزاهة والشفافية. جزائر الشخص المناسب في المكان المناسب
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