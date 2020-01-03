الأمم المتحدة تطلق فعاليات أكبر منتدى حواري عالمي

هسبريس - و.م.ع

أطلقت الأمم المتحدة أكبر منتدى حوار عالمي بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشائها، بهدف تجميع أفكار وحلول مشتركة لمواجهة التحديات العالمية "والاستماع إلى الذين يشعرون بأنهم مستبعدون أو متخلفون عن الركب وعرضها على المسؤولين وأصحاب القرار".

وانتشر وسم المبادرة "أمم-75" على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشجيع الحوار حول موضوعات تهم العالم من قبيل الأزمة المناخية، وعدم المساواة والأنماط الجديدة من العنف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والرؤية الكونية المشتركة للمستقبل.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن الآراء والأفكار التي ستسفر عنها الحوارات المتعددة ستُعرض على قادة العالم وكبار مسؤولي الأمم المتحدة في اجتماع رفيع المستوى، سيعقد في شتنبر المقبل.

وكانت البلدان الأعضاء في المنظمة قد وافقت على عقد هذا الاجتماع للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة واعتماد إعلان سياسي استشرافي سيجري التفاوض عليه من خلال عملية حكومية دولية تحت شعار: "المستقبل الذي نصبو إليه، الأمم المتحدة التي ننشدها.. إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بتعددية الأطراف".

وتهدف الأمم المتحدة من خلال إشراك الجميع، من المدرسة إلى المجالس النيابية والبلديات، الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس، والاستماع إلى آمالهم ومخاوفهم وشواغلهم، والاستفادة من أفكارهم وخبراتهم. وسيضم الحوار جميع شرائح وفئات المجتمعات، أفرادا ومجموعات، سواء بالحضور الشخصي أو عبر الإنترنيت، ومن جميع مناطق العالم.

وتهدف المبادرة أيضا إلى الوصول إلى الطبقات المهمشة والشباب، وأولئك الذين لا يشاركون في كثير من الأحيان، إذ تسعى المبادرة إلى توفير منصة للمجتمعات والأفراد من أجل التحدث معهم والاستماع إليهم.

كما تروم إجراء استطلاع رأي عالمي، وتحليل محتوى وسائط الإعلام والإنترنت لتجميع بيانات رصينة يمكن الاسترشاد بها في رسم سياسات وقرارات المستقبل.

واستحدثت حملة "أمم-75" طرقا مبتكرة ومتعددة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس؛ ومن بينها إجراء استطلاع رأي مقتضب عبر الإنترنت، وحوارات مباشرة ومن خلال الإنترنت تنظم بالتعاون مع الشركاء، إضافة إلى توفير مجموعة أدوات للراغبين في تنظيم الحوارات الخاصة بهم، وإصدار استمارة تعليقات تنشر على الإنترنيت لاستخلاص نتائج الحوار مع إمكانية تقديم التعليقات عن طريق الشركاء لمن لا تتوفر لديهم خدمة إنترنيت.

وتقدم المبادرة على موقعها على الإنترنيت استطلاعا للرأي يستغرق دقيقة واحدة، يسأل المشاركون عن رأيهم في قضايا متنوعة مثل "تصورهم للعالم بعد 25 عاما" أو "أية نصائح يرغبون بتقديمها إلى الأمين العام لكي يتطرق إلى القضايا المهمة والرئيسية في العالم".

وأكدت منظمة الأمم المتحدة الحاجة إلى 11 مليون دولار لتمويل هذه المبادرة وتغطية الحوارات وإنتاج المواد وتصميمها؛ من خلال تبرعات تقدمها الدول الأعضاء والمؤسسات، ومن خلال الدعم المجاني الذي يوفره الشركاء.

ووفقا للأمم المتحدة، سيتم تنظيم العديد من الأحداث البارزة؛ من بينها مؤتمرات تتعلق بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وعدم الانتشار النووي والصحة، إضافة إلى الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي التاريخي المعني.