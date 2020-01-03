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أمريكا تعلن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني

أمريكا تعلن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 03 يناير 2020 - 03:30

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" مساء الخميس أن الولايات المتحدة قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في "عمل دفاعي".

وجاء في بيان "بنتاغون": "بتوجيه من الرئيس، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقال المصدر ذاته أن سليماني كان "يطور بنشاط خططا للهجوم على الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف البيان: "أن الجنرال سليماني صدق أيضا على الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد التي وقعت هذا الأسبوع".

وتحمل الولايات المتحدة أيضا سليماني وقوات فيلق القدس المسؤولية عن مقتل المئات من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف وقالت إنه "دبر" هجوما صاروخيا في 27 دجنبر الماضي والذي تسبب في مقتل أمريكي.

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