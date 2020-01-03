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المرشد الإيراني: انتقام قاس ينتظر قتلة سليماني

المرشد الإيراني: انتقام قاس ينتظر قتلة سليماني
هسبريس - إفي
الجمعة 03 يناير 2020 - 08:35

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الجمعة أن "انتقاما قاسيا" سيكون في انتظار من يقفون وراء اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، نعى آية الله خامنئي سليماني، واعتبر أن "دماءه الطاهرة سفكت على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض".

وأكد أن "سنوات من الجهاد الخالص والشجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمني الشهادة في سبيل الله بلغت أخيرا سليماني العزيز هذه المنزلة الرفيعة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

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