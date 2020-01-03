رجوي: سليماني أكبر المجرمين في التاريخ الإيراني‎

هسبريس من الرباط

اعتبرت المعارضة الإيرانية مريم رجوي، مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي في العراق، بأنه "ضربة غير قابلة للتعويض من نظام الملالي".

وأكدت رجوي، وفق ما أوردته أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الوقت حان لقطع أذرع نظام الملالي في المنطقة، خاصة في العراق وسوريا ولبنان، وطرد قوات الحرس من هذه البلدان، "وبذلك يتحرّر العراق من نير النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران".

وكان العراق قدم لهذا النظام في طبق من ذهب في وقت سابق من قبل أمريكا، تقول الأمانة، مضيقة أن "قاسم سليماني أحد أكبر المجرمين في تاريخ إيران، وكان ضالعاً في مقتل مئات الآلاف من أبناء شعوب المنطقة وتشريد عشرات الملايين منهم؛ كما كان مخطّط المجازر ضد منظمة مجاهدي خلق في أشرف والعديد من الأعمال الإرهابية الأخرى في العراق، وفي داخل إيران وبلدان أخرى ضد المقاومة الإيرانية؛ وبهلاكه ستدور عجلات سقوط نظام الملالي بوتيرة أسرع".

واعتبرت المتحدثة أنه "بهلاك أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، عميل نظام ولاية الفقيه في العراق وقاتل المواطنين العراقيين ومجاهدي خلق في أشرف، والذي كشفت المقاومة الإيرانية عن عمالته قبل عقدين من الزمن، حان الوقت لانتصار انتفاضة الشعب العراقي للخلاص من احتلال النظام الإيراني".

وأضافت رجوي: "في حين تلوح بوادر سقوط نظام الملالي في الأفق، حان الوقت لكي تعزف القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني عن إطلاق النار على المواطنين، وأن يلقي أفرادها أسلحتهم على الأرض، وأن يستسلموا ويلتحق الأوفياء للوطن من أفراد الجيش بصفوف الشعب".

واستذكرت رجوي استشهاد ما لا يقل عن 1500 من أبناء الشعب الإيراني في انتفاضة نونبر، وحملات الاعتقالات الواسعة المستمرة، مؤكدة أن "على المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، أن ينهي سياسة المساومة مع نظام الملالي وأن يعترف بحق الشعب الإيراني في المقاومة والانتفاضة وحق سلطة الشعب بدلًا من سلطة الملالي".