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الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي ينتقد التدخل العسكري لتركيا بليبيا

الاتحاد الأوروبي ينتقد التدخل العسكري لتركيا بليبيا

الاتحاد الأوروبي ينتقد التدخل العسكري لتركيا بليبيا
هسبريس – د.ب.أ
الجمعة 03 يناير 2020 - 20:30

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن "قلقه البالغ" بشأن قرار تركيا بالتدخل عسكريا في الحرب الأهلية المتصاعدة في ليبيا، ويأتي هذا التحذير إضافة إلى تحذيرات مشابهة أعربت عنها الولايات المتحدة وروسيا ومصر.

كان البرلمان التركي صوت أمس الخميس لصالح مذكرة تفويض لمدة عام تسمح للرئاسة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا.

وتسعى أنقرة إلى مساندة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج المدعومة من الأمم المتحدة، والتي تواجه هجوما عسكريا بقيادة المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا الذي يحاول السيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. الإجراءات التي تدعم هؤلاء الذين يقاتلون في الصراع ستزيد من زعزعة استقرار البلاد والمنطقة ككل".

وشدد البيان على أنه يتعين على جميع الشركاء الدوليين الالتزام بـ "الاحترام الكامل" لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي "سيحتفظ الاتحاد الأوروبي بمشاركة نشطة في دعم جميع إجراءات خفض التصعيد والخطوات المؤدية إلى وقف فعال لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومة الوفاق الوطني الليبي طلبت من أنقرة إرسال قوات. لكنه لم يعط أي جدول زمني لإرسالها.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ أردوغان في اتصال هاتفي بأن "التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا".

وأدانت الجمهورية العربية المصرية التصويت الذي أشارت إلى أنه ينتهك قرارات الأمم المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مغاربي مغربي الجمعة 03 يناير 2020 - 20:49
الاتحاد الاروبي هو من اشعل الفتنة بليبيا خاصة فرنسا بقيادة رئيسها الاسبق الصهيوني ساركوزي انهم دئاب منافقين يحبون السيطرة على خيرات ليبيا من نفط .مرحبا وألف مرحبا بتركيا بزعامة اخير الحكام اردوغان العزة و الشهامة والصدق
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31
2 - مرتن بري دو كيس الجمعة 03 يناير 2020 - 20:50
ولماذا مصر تتدخل في هذا الصراع إلى جانب كل من الامارات والسعودية...ودول من أروبا لمساندة الطاغية حفتر.؟؟؟؟؟.
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38
3 - amaghrabi الجمعة 03 يناير 2020 - 20:55
اعتقد ان السراج الحاكم الشرعي المستقر في طرابلس يخضع للمليشيات الإسلامية الإرهابية في طرابلس مما جعله وبامر من المليشيات ان يستغيث بالرئيس اردغان الذي له نوع من المصداقية عند الإسلاميين في العالم وعند المليشيات الإسلامية في طرابلس,ولانهم مهددون من حفتر الذي يوشك ان يجليهم ويشتتهم ويطردهم من طرابلس ومن ليبيا عامة.العسكري حفتر اصبح قويا لان مصر تسانده ودول الخليج وربما حتى بعض دول الغرب وراء الستار.فبدون مساعدات خارجية فحكومة السراج في مهب الرياح وبالتالي فاذا نجح باستقطاب القوات التركية فانه سيقاوم شيئا ما رغم انني متأكد ان تركيا تريد ان تضع رجلها في ليبيا لان ليبيا ستصبح مرتعا لقواعد الدول الأجنبية لا محالة ان بقي حفتر لم يحقق الانتصار على طرابلس
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-18
4 - عبدالقادر جرسيف الجمعة 03 يناير 2020 - 21:00
الاتحاد الأوروبي يريد تدمير ليبيا انه يبارك تدخل فرنسا وروسيا وامريكا وينتقد تدخل تركيا التي تسعى لاحتواء الوضع واعادة ليبيا للطريق السليم.
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21
5 - ليبي الجمعة 03 يناير 2020 - 21:06
تناقضات متباينة في مواقف الغرب ككل تنتقدون تركيا لانها بهذا التدخل سبقتهم الى الكعكة
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14
6 - Mazagan الجمعة 03 يناير 2020 - 21:14
الإتحاد الأوربي إنتقد إرسال تركيا لجنودها إلى ليبيا ليس دفاعا عن مصلحة ليبيا بل نكاية في أردوغان و دفاعا عن مصالحه مع حفتر و خصوصا فرنسا بقيادة ماكرون.
لماذا لم تنتقد دور روسيا و مصر و الإمارات بسبب دعمهم لحفتر عن طريق تزويده بالأسلحة و المرتزقة؟
لا نقول بأن تدخل تركيا سيجلب السلام لليبيا بل سيخلق توازن عسكري بين الطرفين المتحاربين.
لماذا لم تتدخل الجامعة العربية بطريقة سلمية من إجل إحياء إتفاق الصخيرات أو حتى فتح باب المفاوضات من جديد بين الطرفين؟
لماذا لم تتدخل الجامعة العربية في الصراع الدائر في اليمن؟
لماذا لم تتدخل الجامعة العربية في الصراع الدائر في الصومال و محاولة تخليصها من جماعة الشباب الإرهابية؟
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10
7 - مُواطن مغربـــــي الجمعة 03 يناير 2020 - 21:17
تركيا صارت ترعب الاتحاد الأوروبي بأكمله.. فكم من مرة تدخلت فرنسا بإرسال جيوشها للحرب في النيجر ومالي وموريطانيا وتشاد بدعوى دعم الحكومات الشرعية.. وهل تركيا ستدخل ليبيا لدعم حفتر...
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7
8 - محمود الجمعة 03 يناير 2020 - 21:21
التدخل العسكري منطقيا مرفوض لكن الحياد السلبي هو أيضاً مرفوض من سيكبح جماح المشير خليفة حفتر في تقتيل الشعب الليبي و تدمير منشئاته
الإتحاد الأوروبي يتفرج حتى تدمر و تنهك ليبيا إذاك سيتدخل بقرار يسوغه في مجلس الأمن ليعطي الشرعية لنفسه لكي يدمر ما تبقى من ليبيا كأن القتل و الدمار له شرعية !ثم أنهم مع من يحفظ مصالحهم إذا كان هو الغالب يبقوا متفرجين و إذا ما انقلبت الكفة سيسارعون لإجاد مخرج لحليفهم و هذا ما وقع في ليبيا في عهد معمر القذافي بما أنه لم يكن مواليا لهم سارعوا الى فرض الحصار الجوي تحت غطاء مجلس الأمن بذريعة حماية المدنيين لمذا الآن لا يفرضون حذر جوي لإنقاذ المدنيين من التفوق العسكري الجوي لخليفة حفتر .التنديد ليس حفاضا على ليبيا و شعبها بل لأنهم لا يريدن أن تسبق لهم توركيا إلى الغنيمة .
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3
9 - amin الجمعة 03 يناير 2020 - 21:31
سبحان الله،عندما تقتل امريكا شخصية كبيرة من الحرس الجمهوري الاراني على اراضي العراق لم يتكلم احد منهم.لست شيعيا و لكن ألاحظ نفاق و كذب هذه الدول التي تسمي نفسها بالديمقراطية.تركيا لم تدخل ليبيا بالعنف و لكن بتفاهم مع السلطات الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.لو كانوا العرب سبقوا الى حماية ليبيا من الحرب الاهلية لما طلبت ليبيا المساعدة من تركيا.الدولة العثمانية قادمة في حلتها الجديدة.
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10 - عبدالله الجمعة 03 يناير 2020 - 21:33
لقد خططوا ولا التنفيد منذ الهجوم على العراق فبلدان البترول كلها مخطط لها دول الخليج تعطي الفدية لامريكا واروبا وهم الحد الان في اطمئنان شيءا ما ايران إمتنعت خا هي تعيش تحت التهديدالسودان قسموها الجزائر مهددة بالانقسام طال الزمان ام قصر ليبيا ها هي الان في طور الانقسام
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11 - يوسف الجمعة 03 يناير 2020 - 21:35
عجيب امر الدول الغربية، ومعهم أمريكا وروسيا!! لا حرج إذا تدخلوا هم في الشؤون العربية والإسلامية، اما إذا تدخلت دولة مسلمة فيقيمون السماء والارض ولا يقعدونها!!! نفاق وكذب وبهتان. لا يهم ان كانت تركيا أو غيرها، فلا حزازات هنا لأن الذي طلب هي الحكومة الشرعية الليبية. أعداء المسلمين أجمعين يريدون أن يخلو لهم الجو لكي يتقاسموا الكعكة!!
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