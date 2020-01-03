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كُتّاب وآراء
الاتحاد الأوروبي ينتقد التدخل العسكري لتركيا بليبيا
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن "قلقه البالغ" بشأن قرار تركيا بالتدخل عسكريا في الحرب الأهلية المتصاعدة في ليبيا، ويأتي هذا التحذير إضافة إلى تحذيرات مشابهة أعربت عنها الولايات المتحدة وروسيا ومصر.
كان البرلمان التركي صوت أمس الخميس لصالح مذكرة تفويض لمدة عام تسمح للرئاسة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا.
وتسعى أنقرة إلى مساندة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج المدعومة من الأمم المتحدة، والتي تواجه هجوما عسكريا بقيادة المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا الذي يحاول السيطرة على العاصمة طرابلس.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. الإجراءات التي تدعم هؤلاء الذين يقاتلون في الصراع ستزيد من زعزعة استقرار البلاد والمنطقة ككل".
وشدد البيان على أنه يتعين على جميع الشركاء الدوليين الالتزام بـ "الاحترام الكامل" لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي "سيحتفظ الاتحاد الأوروبي بمشاركة نشطة في دعم جميع إجراءات خفض التصعيد والخطوات المؤدية إلى وقف فعال لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومة الوفاق الوطني الليبي طلبت من أنقرة إرسال قوات. لكنه لم يعط أي جدول زمني لإرسالها.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ أردوغان في اتصال هاتفي بأن "التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا".
وأدانت الجمهورية العربية المصرية التصويت الذي أشارت إلى أنه ينتهك قرارات الأمم المتحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
لماذا لم تنتقد دور روسيا و مصر و الإمارات بسبب دعمهم لحفتر عن طريق تزويده بالأسلحة و المرتزقة؟
لا نقول بأن تدخل تركيا سيجلب السلام لليبيا بل سيخلق توازن عسكري بين الطرفين المتحاربين.
لماذا لم تتدخل الجامعة العربية بطريقة سلمية من إجل إحياء إتفاق الصخيرات أو حتى فتح باب المفاوضات من جديد بين الطرفين؟
لماذا لم تتدخل الجامعة العربية في الصراع الدائر في اليمن؟
لماذا لم تتدخل الجامعة العربية في الصراع الدائر في الصومال و محاولة تخليصها من جماعة الشباب الإرهابية؟
الإتحاد الأوروبي يتفرج حتى تدمر و تنهك ليبيا إذاك سيتدخل بقرار يسوغه في مجلس الأمن ليعطي الشرعية لنفسه لكي يدمر ما تبقى من ليبيا كأن القتل و الدمار له شرعية !ثم أنهم مع من يحفظ مصالحهم إذا كان هو الغالب يبقوا متفرجين و إذا ما انقلبت الكفة سيسارعون لإجاد مخرج لحليفهم و هذا ما وقع في ليبيا في عهد معمر القذافي بما أنه لم يكن مواليا لهم سارعوا الى فرض الحصار الجوي تحت غطاء مجلس الأمن بذريعة حماية المدنيين لمذا الآن لا يفرضون حذر جوي لإنقاذ المدنيين من التفوق العسكري الجوي لخليفة حفتر .التنديد ليس حفاضا على ليبيا و شعبها بل لأنهم لا يريدن أن تسبق لهم توركيا إلى الغنيمة .