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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تفتح السياحة أمام حاملي تأشيرة "شينغن"

السعودية تفتح السياحة أمام حاملي تأشيرة "شينغن"

السعودية تفتح السياحة أمام حاملي تأشيرة "شينغن"
هسبريس – إفي
الجمعة 03 يناير 2020 - 19:50

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية السماح لحاملي تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوروبية (شينغن) بالدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات والمنافذ الأخرى.

وكانت السعودية فتحت الباب أمام مواطني 49 دولة لزيارة المملكة بتأشيرة سياحية في شتنبر الماضي، كما فتحت التقديم على تأشيرة إلكترونية لغير مواطني هذه الدول.

استقبلت البلاد نحو 77 ألف أجنبي استفادوا من خلال هذه التأشيرات، بعد شهر من إقرارها.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Abdelaziz الجمعة 03 يناير 2020 - 19:58
لو لم يكن قبر الرسول ومكة في السعودية لن يزوزها أحد
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