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كُتّاب وآراء
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السعودية تفتح السياحة أمام حاملي تأشيرة "شينغن"
الجمعة 03 يناير 2020 - 19:50
أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية السماح لحاملي تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوروبية (شينغن) بالدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات والمنافذ الأخرى.
وكانت السعودية فتحت الباب أمام مواطني 49 دولة لزيارة المملكة بتأشيرة سياحية في شتنبر الماضي، كما فتحت التقديم على تأشيرة إلكترونية لغير مواطني هذه الدول.
استقبلت البلاد نحو 77 ألف أجنبي استفادوا من خلال هذه التأشيرات، بعد شهر من إقرارها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Abdelaziz الجمعة 03 يناير 2020 - 19:58
لو لم يكن قبر الرسول ومكة في السعودية لن يزوزها أحد
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