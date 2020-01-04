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كُتّاب وآراء
أمريكا تصنف "فصيلا عراقيا مسلحا" منظمة إرهابية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم إدراج فصيل عراقي مسلح تدعمه إيران على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية واتهمت جماعة عصائب أهل الحق بأنها وكيل لطهران.
وجاء الإعلان في بيان للوزارة بعد أن أسفرت ضربة جوية أمريكية في بغداد اليوم الجمعة عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.
وذكرت الوزارة اليوم الجمعة أنها أدرجت أيضا قيس الخزعلي قائد عصائب أهل الحق وشقيقه ليث الخزعلي، وهو قيادي آخر في الجماعة، على قائمة الإرهابيين الدوليين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في البيان إن الجماعة وقادتها "يستخدمون العنف والإرهاب لتعزيز جهود النظام الإيراني لتقويض السيادة العراقية".
وقالت الوزارة إن فيلق القدس يقدم الكثير من الأموال والتدريب لعصائب أهل الحق وأضافت أن الفصيل العراقي أعلن مسؤوليته عن أكثر من ستة آلاف هجوم على الولايات المتحدة وقوات التحالف منذ تأسيسه عام 2006.