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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: سليماني تآمر لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين

ترامب: سليماني تآمر لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين

ترامب: سليماني تآمر لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 03 يناير 2020 - 23:40

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بأن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة جوية أمريكية على مشارف بغداد، هو الإرهابي الأول فى العالم.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن الرئيس ترامب قوله فى تصريح للصحفيين فى ولاية فلوريدا إن سليماني كان يخطط لمهاجمة دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين.

وأكد ترامب أنه لايسعى لحرب مع إيران بعد الغارة الجوية الأمريكية التى قتل فيها سليماني، مضيفا "لقد تحركنا الليلة الماضية لمنع نشوب حرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - العريشي السبت 04 يناير 2020 - 00:08
أغلبية تعليقات من ذباب الإلكتروني الصهيوني شاهدوا ألقابهم " مغربي ، مغربي حر ....." وكذالك إستعمال اللغة العربية ليس طريقة المغاربة المغاربة لا يكرهون الإيرانيين وبالأخص الشهيد الدي ساهم في أول إنتصار عربي على اليهود من المستحيل أن يكرهونه المغاربة الذباب الإلكتروني الصهيوني أجدادنا طردوا الصليبيين و سنطرد اليهود عاجلا أم آجلا
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1
2 - إمتحان لمصداقية ترامب السبت 04 يناير 2020 - 00:11
ــ إمتحان لمصداقية ترامب ــ
* حسب تصريحات ترامب نوايا سليماني للإضرار بأمريكا ،
كانت في سرية تامة لم يعلم بها أحد، و إكتشفتها مخابراته العتيدة ،
فأغتيل قبل أن ينفذ مخططاته .

* سليماني قد رحل ، و الآن إيران تعلن جهاراً نهاراً و ليس سراً ،
أنها سترد على فعلة أمريكا .
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5
3 - أستاذة وطنية السبت 04 يناير 2020 - 00:14
أمريكا أشعلت الحرب في كل مكان استشعرت فيه القوة تشكل خطرا عليها ألم تقتل أمريكا رجالا في العراق ترى نفسها على صواب لكنها أينما مرت تركت وراءها الخراب
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