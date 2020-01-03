ترامب: سليماني تآمر لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين

هسبريس - د .ب .أ

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بأن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة جوية أمريكية على مشارف بغداد، هو الإرهابي الأول فى العالم.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن الرئيس ترامب قوله فى تصريح للصحفيين فى ولاية فلوريدا إن سليماني كان يخطط لمهاجمة دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين.

وأكد ترامب أنه لايسعى لحرب مع إيران بعد الغارة الجوية الأمريكية التى قتل فيها سليماني، مضيفا "لقد تحركنا الليلة الماضية لمنع نشوب حرب".