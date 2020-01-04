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الرئيسية | خارج الحدود | الآلاف يتجمعون وسط بغداد لتشييع جثمان سليماني

الآلاف يتجمعون وسط بغداد لتشييع جثمان سليماني

الآلاف يتجمعون وسط بغداد لتشييع جثمان سليماني
هسبريس - رويترز
السبت 04 يناير 2020 - 11:38

تجمع ألوف من المشيعين في بغداد اليوم السبت قبيل مراسم جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي وغيرهم ممن قتلوا في ضربة جوية أمريكية أمس الجمعة في العراق.

ومثّل هجوم الأمس على مطار بغداد والذي أجازه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيدا كبير في "حرب الظل" في الشرق الأوسط بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها لا سيما إسرائيل والسعودية من جهة أخرى.

وكان سليماني واحدا من أبرز قادة إيران العسكريين والعقل المدبر المسؤول عن توسع نفوذها في الشرق الأوسط. وكان المهندس نائبا لزعيم قوات الحشد الشعبي العراقية التي تنضوي تحت لوائها فصائل مسلحة.

وتقيم قوات الحشد الشعبي جنازة كبيرة للرجلين ومن قتلوا معهما في الضربة الجوية نفسها تبدأ من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد وتتحرك نحو مدينة كربلاء وتنتهي في مدينة النجف.

وبدأ المشيعون التجمع في شوارع بغداد من الصباح قبل بدء مراسم الجنازة وكانوا يلوحون بالعلم العراقي ورايات الحشد في أجواء كئيبة.

وفي وقت سابق اليوم قالت قوات الحشد الشعبي إن ضربات جوية جديدة قرب معسكر التاجي أدت إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة. لكن الجيش العراقي والحشد الشعبي نفسه نفيا في وقت لاحق وقوع أي ضربات جوية في المنطقة. وقال أيضا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية إنه لم ينفذ أي هجمات قرب المعسكر الواقع إلى الشمال من بغداد.

وذكر متحدث باسم التحالف على تويتر "التحالف... لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي (شمالي بغداد) في الأيام القليلة الماضية".

وتصاعدت العمليات القتالية بين الولايات المتحدة وإيران في العراق منذ الأسبوع الماضي عندما هاجم فصيل مسلح تدعمه إيران السفارة الأمريكية في بغداد في أعقاب ضربة جوية أمريكية مميتة على كتائب حزب الله التي أسسها أبو مهدي المهندس.

وأدى هجوم الجمعة إلى حدوث حالة من الانقسام في الرأي العام بالعراق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - yasine السبت 04 يناير 2020 - 12:04
الكل يسب و يعادي امريكا . و الجثمان محمل على سيارة من صنع امريكا. الحرب تخاض بالصناعة و الاقتصاد القوي. و ليس بالطوائف الدينية و الجهل .
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3
2 - عمر 51 السبت 04 يناير 2020 - 12:05
حسب المقال أعلاه:
السعودية تصطف في صف أمريكا، وإسرائيل. ( وذلك بقيادة خادم الحرمين).
سبحان الله،لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصدق رسول الله (ص) :
لتتبعن سَنن مَـنْ قبْـلَكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه.......
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-5
3 - mhm السبت 04 يناير 2020 - 12:11
السياسة هي البراغماتية والواقعية وفن الممكن
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4
4 - مغربي السبت 04 يناير 2020 - 12:37
ماذا ستفعل ايران لا شيء اكيد
لان ايران صناعة امريكية في المنطقة و انتهى دورها حيث فشلت في الاهداف المسطرة لها رغم انها حققت بعضها و لكن لم تعد امريكا و اسرائيل بحاجة اليها لانها اصبحت ورقة محروقة في العالم الاسلامي و حتى في بلدها اصبحت ورقة محروقة ، امريكا و اسرائيل لديهم دمية جديدة في المنطقة هي تركيا بعد ان خدرت عقول الشباب العربي و اصبحو يهمون حبا في اردوغان رغم انه لم يقدم شيءا فبلده رغم تصنيفها تعيش الفقر و الجوع اكثر من المغرب لكت سياسة الاخوان تشابه كثيرا سياسة الشيعة اظن ان جيل السبعينات يتذكر جيدا خطب حسن نصر الله و هو يهدد امريكا و اسرائيل وكيف كان يخدر عقول شباب العرب و يعتبرونه قاهرا لامريكا و في الحقيقة هو خادم الاعتاب الامريكية الاسرائلية .
سؤال فقط هل تعلمون كم قيمة الاموال الايرانية الموجودة في البنوك الامريكية و على رأسها اموال المرشد الاعلى اكيد اذا عرفت ستصاب بالصدمة و الدهشة و تعرف انك اكبر مغفل على وجه تلارض ، كيف تسب امريكا و تكدس الاموال في بنوكها
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8
5 - ما الذي؟ السبت 04 يناير 2020 - 12:49
ما الذي يفعله الجيش الإيراني على أرض العراق؟ ما الذي يفعله الجيش الأمريكي في سماء العراق؟

ليس في القنافذ أملس. خوضوا حروبكم الغبية بعيدا عن أرض العرب والمسلمين.
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2
6 - منتظر السبت 04 يناير 2020 - 12:50
العراقيون ..ثالث أكبر احتياطي عالمي للبترول و الغاز في العالم..يحبذون التطاحن و الإقتتال على عيشة هنية تفوق دبي و أوسلو ..ماذا كان يفعل جنرال ايراني في بغداد و ماذا كانت تفعل الطائرات الحربية الأمريكية بها..؟؟ لو كانوا أذكياء كما كان هرون الرشيد لجمعوا شملهم ووحدوا دينهم الإسلام فعندهم من الكتب ما ليس عند أية أمة أخرى يستلهمون أن الله الواحد القهار فوق عباده لا شيعة و لا سنة أقرب من الله.. من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعليها و ما ربك بظلام للعبيد..أيها العبيد وحدوا الله و وقروا نبيكم محمد صلى الله عليه و سلم فهو نهاكم عن التفرقة و الإقتتال و الغلو في الدين و صناعة التقاليد و العادات الشيطانية التي ما أنزل الله بها من شيء ..
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2
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