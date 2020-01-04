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سانشيز يطالب نواب إسبانيا بتنصيبه رئيسا للحكومة
السبت 04 يناير 2020 - 16:30
دعا الزعيم الاشتراكي الإسباني بدرو سانشيز السبت مجلس النواب إلى التصويت لصالح تنصيبه رئيسا للحكومة لكسر حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد، وأكد أن اتفاقياته حول إقليم كتالونيا لن تمزق البلاد.
وقال سانشيز في كلمته في مستهل جلسة تنصيب رئيس الحكومة: "لن تمزق إسبانيا، الدستور لن ينكسر. ستنكسر حالة الجمود"، التي حالت دون تشكيل حكومة عقب الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، وأجريت مجددا في نونبر.