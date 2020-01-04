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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا توصي مواطنيها بعدم السفر للعراق وإيران

بريطانيا توصي مواطنيها بعدم السفر للعراق وإيران

بريطانيا توصي مواطنيها بعدم السفر للعراق وإيران
هسبريس - رويترز
السبت 04 يناير 2020 - 14:40

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان "نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا".

وأضاف "سنواصل مراجعة الوضع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعد السبت 04 يناير 2020 - 15:28
ايران كاتقلب على الربحة، ماغاتهنى هتى يتم محوها من الخريطة
أما الخطابات العنترية فتبقى فقط في إطار الشفوي
ودغدغة عواطف الجماهير
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