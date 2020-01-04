بريطانيا توصي مواطنيها بعدم السفر للعراق وإيران

هسبريس - رويترز

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان "نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا".

وأضاف "سنواصل مراجعة الوضع".