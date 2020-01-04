أمريكا ستنشر آلاف الجنود الإضافيين بالشرق الأوسط

هسبريس - رويترز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة سترسل قرابة 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوا كإجراء احترازي وسط تصاعد التهديدات للقوات الأمريكية في المنطقة.

وقال مسؤول أمريكي كبير طلب عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة تدرس إرسال قوات أخرى منها عناصر من اللواء 173 المحمول جوا والمتمركز في أوروبا للقيام بمهام مثل حماية السفارة في لبنان.

وقد تعهدت إيران بالانتقام بعد أن شنت الولايات المتحدة غارة جوية يوم الجمعة أسفرت عن مقتل قاسم سليماني أبرز القادة العسكريين في طهران ومهندس النفوذ الإيراني المتزايد في الشرق الأوسط.

ويمثل الهجوم الليلي الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب تصعيدا خطيرا في حرب بالوكالة تدور في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها لاسيما إسرائيل والسعودية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه يجري نشر لواء قوة الرد السريع بالفرقة 82 المحمولة جوا.

وقال البيان "سينتقل اللواء إلى الكويت كإجراء احترازي مناسب ردا على ازدياد مستويات التهديد للمنشآت والأفراد الأمريكيين وسيساعد في إعادة تكوين قوة الاحتياط".

وستنضم هذه القوات إلى نحو 750 جنديا أرسلوا إلى الكويت في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي العادة يتألف اللواء من حوالي 3500 فرد.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز هذا الأسبوع إن من الممكن إرسال ألوف أخرى من القوات للمنطقة.

ومنذ مايو أيار أرسلت الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط حوالي 14 ألف جندي إضافي.

وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق يوم الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ألغى عطلة شخصية مقررة في وقت لاحق من يناير مع تصاعد حدة التوتر مع إيران.