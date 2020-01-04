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الرئيسية | خارج الحدود | "تعطيل مراقبة شركة أمن" وراء الفرار الشهير لغصن

"تعطيل مراقبة شركة أمن" وراء الفرار الشهير لغصن

"تعطيل مراقبة شركة أمن" وراء الفرار الشهير لغصن
هسبريس - رويترز
السبت 04 يناير 2020 - 12:30

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم السبت إن كارلوس غصن الرئيس التنفيذي المقال لشركة نيسان موتور فر من منزله في طوكيو بعدما أوقفت شركة أمن خاصة، استأجرتها الشركة، مراقبته.

وأصبح غصن مطلوبا دوليا بعدما أعلن يوم الثلاثاء أنه فر إلى لبنان هربا مما وصفه بأنه نظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه اتهامات تتصل بجرائم مالية ينفي ارتكابها.

وذكرت المصادر أن نيسان كلفت شركة أمن خاصة بمراقبة غصن، الذي أفرج عنه بكفالة لحين محاكمته، لمعرفة إن كان يجتمع مع أشخاص على صلة بالقضية.

وأضافت المصادر أن محاميه طلبوا من شركة الأمن وقف مراقبته نظرا لأن ذلك سيعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وذكروا أن غصن كان يعتزم تقديم شكوى ضد الشركة.

وقالت المصادر إن الشركة أوقفت المراقبة بحلول 29 دجنبر .

وقال أحد محاميه ويدعى جونيشيرو هيروناكا للصحفيين في نونبر إن هيئة الدفاع تدرس اتخاذ خطوات لحماية غصن من المراقبة.

وامتنع متحدث باسم نيسان عن التعقيب.

ولم يتضح كيف تمكن غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، من تدبير فراره من اليابان. وقال مصدر لرويترز إنه دخل لبنان بشكل قانوني بجواز سفر فرنسي.

وقال غصن إنه سيتحدث علنا عن فراره في الثامن من يناير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - c"est louche السبت 04 يناير 2020 - 12:51
l"argent ,l"accuse,
l"argent le libere,
cette fuite est extraordinaire d"un pays policé,alors l"argent est au dessus des états,en tout cas c"est louche!
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