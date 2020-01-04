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كُتّاب وآراء
حرائق الغاب تتواصل في أستراليا مع ارتفاع الحرارة
سجلت درجات الحرارة 48 درجة مئوية في أجزاء من سيدني، وبلغت سرعة الرياح 80 كيلومترا في الساعة مع استمرار الطقس السيء في جنوب شرق استراليا.
وانقطعت خطوط الهواتف والانترنت والكهرباء في الكثير من المناطق الساحلية الأسوأ تضررا في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.
ونشر سكان محليون في المناطق التي دمرتها الحرائق صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر ظروفا جوية سيئة، حيث حل ظلام دامس بحلول الساعة الثالثة عصرا بسبب الدخان والحريق.
وقالت جلايس بيريجكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز للصحفيين إن الظروف الجوية السيئة وصلت إلى ذروتها".. أقول ذلك بوضوح. إننا في ليل طويل ولم نصل بعد إلى الأسوأ من ذلك".
وينتشر أكثر من 3 آلاف رجل إطفاء لمكافحة حرائق الغابات بولاية نيو ساوث ويلز.