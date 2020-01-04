بن صالح يتخلى عن رئاسة مجلس الأمة في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مراسلة من عبد القادر بن صالح، الرئيس المؤقت سابقا، يبلغه فيها عدم رغبته في العودة إلى منصبه الأصيل كرئيس لمجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الرئيس "تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة".

وحسب البيان فإن بن صالح ذو الـ79 سنة، الذي تولى رئاسة الدولة بالنيابة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية في أبريل، أرسل طلب إعفائه من المنصب في 29 دجنبر المنصرم.

وأضاف البيان أن تبون، الرئيس الفائز في انتخابات 12 دجنبر، توجه بالشكر إلى سلفه في قصر الرئاسة نظير إخلاصه وتفانيه في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة والشعب، موضحا: "سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دوما رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن".

وحسب الدستور كان يفترض ألا يبقى بن صالح في رئاسة الدولة أكثر من 90 يوما؛ لكن المجلس الدستوري مدّد ولايته لأكثر من ثمانية أشهر، بسبب عدم التمكن من تنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليوز بسبب غياب مرشحين.

وشغل بن صالح رئاسة مجلس الأمة منذ 2002، بتكليف من بوتفليقة، وكان قبلها رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، وعند توليه رئاسة الدولة خلفه صالح قوجيل بالنيابة.

ووفقا للقانون فإنه على أغلبية أعضاء المجلس إثبات شغور منصب الرئيس وتنظيم اقتراع سري داخلي لاختيار رئيس جديد في أجل 15 يوما من تاريخ إعلان الشغور.

ويتألف مجلس الأمة من 144 عضوا، يعيّن رئيس الجمهورية ثلثهم، بينما يتم انتخاب الثلثين الآخرين بالاقتراع غير المباشر من قبل أعضاء المجالس المحلية.